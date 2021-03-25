F-5E戰機失事釀1殉職1失聯　立院國防委員會默哀一分鐘

▲空軍2架F-5E戰鬥機失事，立法院外交及國防委員會默哀1分鐘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，另名飛官上尉潘穎諄則下落不明、生死未卜。國防部長邱國正25日赴立法院外交及國防委員會備詢，會前在召集委員、民進黨立委趙天麟的指示下，全體立委、國防部官員起立默哀1分鐘。

立法院外交及國防委員會25日邀請邱國正報告「四年期國防總檢討」，並備質詢。趙天麟在開會前表示，因為空軍發生F-5E演訓空難事件，他邀請在場委員與所有國防部同仁，一起起立為罹難者默哀1分鐘，也為正在搜救的祈禱，希望可以平安歸來。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



邱國正會前受訪時表示，國軍的搜救沒有停、也不會停，不過在有些裝備、座椅發現後，「到目前沒有大的進展」。

邱國正說明，不管地面部隊、空中的、海上的都持續在做，「我來之前他們還跟我回報」，目前動員的兵力不少，絕對不是做個樣子，國防部很誠懇地跟家屬報告，搜救不會停止。

邱國正也說，目前的狀況大家很清楚，的確是兩架戰機有碰撞，但細部問題也是國軍要追的，「不能講說平白無故研判，各種可能我們都會納入，一個一個驗證」，後續程序會按照飛安委員會的步驟調查。

邱國正強調，釐清真相不光是大家的期望，也是軍方絕對要知道的真相，如此才可以著手強化問題的解決。

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