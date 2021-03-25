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2022選金門縣長？陳玉珍自爆「勸進聲音很高」：我支持度有6、70%

▲▼立法院衛環委員會 確認議事錄引發朝野立委衝突 立委陳玉珍 蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院衛環委員會為成立「疫苗採購調閱小組」爆發朝野衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院24日確定成立「疫苗採購調閱小組」，過程中掌握議事節奏「奇襲」成功的國民黨立委陳玉珍聲量也水漲船高。對於參選2022縣長的意願，陳玉珍25日受訪時自爆勸進她參選聲音確實很高，自己的支持度也在六、七成，不過她目前沒想到這個問題，「好好當立委，多歷練是好事。」

陳玉珍25日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，還原疫苗採購調閱小組攻防的過程，從上週四擔任召委時，她與黨團合作發動奇襲表決，到昨天佔領主席台杯葛議事，最後使民進黨團總召柯建銘讓步，同意設立疫苗採購調閱小組，為將近一週的爭執劃下句點。

藍綠僵持期間，陳玉珍頻遭民進黨立委揶揄是為了搶版面、選縣長，對此，陳玉珍不以為然笑說「他們格局真的很小」，強調自己完全不在意綠委的人身攻擊，「我們是立委，監督國政，我關心國家大事，你關心版面，我們高下立判。」

經過此次攻防，陳玉珍聲量再度水漲船高，主持人黃暐瀚問到2022參選金門縣長的意願，陳玉珍自爆自己的支持度大概都有6、70％，地方勸進她的聲音也很高 ，笑稱「我也有跟縣長說你要加油喔！」

陳玉珍表示，自己其實沒有想到這個問題，還是希望縣長能好好做，她也好好當立委，多歷練是好事。

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