動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

▲動團不滿野保法「原民使用傳統狩獵不受限」。（圖／動團提供）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會3月22日在立委孔文吉安排下，排審多個野生動物保育法修正案，其中提案修正的第19及21-1條放寬原住民族狩獵規範修正案通過。動保團體今（25日）不滿抗議，該法對「狩獵行為」過度擴張，呼籲立法院要謹慎面對所有可能造成的後患。

台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會、台灣動物保護行政監督聯盟、關懷生命協會、世界愛犬聯盟、台灣動物平權促進會、中華民國保護動物協會、台灣愛狗人協會、亞太小動物獸醫師聯盟一起發出聲明指出，任何人都不應使用不人道的獵捕工具，不該有任何身份例外，但修正過後的條文卻為「獵捕野生動物，不得以下列方法為之。但原住民族使用傳統獵具者，不在此限」。

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動團表示，以現在山林間常見遭放置的「鋼製吊索」（鋼製山豬吊）與「獸鋏」為例，因為其「無差別捕捉與堅不可摧」的特性，常造成不論是否為標的野生動物或遊蕩動物重傷受困，或因為想保命逃走，只好自殘咬斷肢體的慘劇，其對動物造成的痛苦與傷害十分巨大，既然規範禁止使用，就該全民一體適用，不應有任何排外主張。

▲孔文吉排審多個野生動物保育法修正案。（圖／記者屠惠剛攝）



動團強調，任何人都不能使用不人道的獵捕工具，沒有任何人、任何族裔該有此特權，尊重原住民族文化傳統，但反對「狩獵行為」的過度擴張，而條文讓原住民族不只基於傳統文化、祭儀得以進行獵捕、宰殺一般類及部分保育類野生動物，修法通過後，更可在日常的「非營利自用」目的進行獵捕，由於現金山林環境已非往昔，人類活動範圍對野生動物棲地的大規範侵犯，幾乎已讓野生動物「無立錐之地」。

另外，動團提到，目前原民立委與團體不斷主張的「原住民部落自主管理」，林務局也稱將會推動「原住民族狩獵自主管理制度」，一旦此草案三讀通過，是全國700多個原住民部落皆可適用，是否能請原民會及林務局先回答動保組織的擔憂與疑慮，如何謂負責任的管理機制？如何避免「球員兼裁判」？現不法，現行法條機制又該如何處罰？

動團最後強調，尊重任何族裔的傳統、語言與文化，但大家都在共同的時代變遷與洪流上，修法容易、野生動植物族群的變化監測、狩獵漁獵的誠實回報、因應監測所需進行的不斷調整等龐大經費需求及務實管理最難。