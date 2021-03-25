長榮貨輪新進度曝！8艘拖船重啟救援　擱淺50hrs「脫困恐需數週」

▲ 受困經過50小時，長賜號的位置並無改變。（圖／翻攝自vesselfinder）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，一度使全球185艘船隻動彈不得，如今已受困超過50小時。埃及當地時間24日入夜後，救援行動一度暫停，台灣時間25日下午已經重啟。疏浚公司出動8艘拖船，試圖將長賜號拖至深水區，但不排除仍需數週的時間。

《路透社》25日最新消息指出，荷蘭疏浚公司Boskalis正努力營救長賜號。該公司執行長伯多斯基（Peter Berdowski）坦言，目前要預言救援工作需要多久還為時過早，「不排除可能需要幾週的時間，這取決於具體情況。」

伯多斯基進一步說明，長賜號船頭及船尾抵住運河兩側，「它就像一條擱淺的巨大鯨魚，對沙子來說是很龐大的重量。我們可能需要多管齊下，透過卸下船上的貨櫃、燃油和水來減輕重量，同時出動拖船並挖除淤泥。」

根據船舶追蹤軟體，目前有5艘拖船圍繞長賜號，還有3艘正在前往營救的路上。但GPS訊號顯示，長賜號的位置在過去24小時內僅有微小變化。

蘇伊士運河長193公里，平均每天有多達全球30%貨櫃通過，佔全球貨物貿易總額的12%。航運專家指出，若運河無法在24至48小時內恢復暢通，部分航運公司可能被迫使船隻繞到非洲南端，航程將大大拉長一週。蘇伊士運河管理局（SCA）則宣稱，儘管水路堵塞，部分貨物仍可向南移動，搜救行動也將持續進行。

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