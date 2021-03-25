日本船東道歉了！　官網聲明曝長賜號現況：脫淺作業極困難

▲日本正榮汽船公司25日發聲明致歉。（圖／翻攝自日本正榮汽船公司官網）

記者詹雅婷／綜合報導

長榮長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河23日發生擱淺事故，至少150艘船隻受影響。對此，長賜號船東日本正榮汽船公司（正栄汽船株式会社）25日透過官網發出聲明，現正與當局有關單位合作解決此一問題，同時向受到此擱淺事件影響的各方道歉，包括正在航行中及計畫通過蘇伊士運河的船隻。

身為船東的日本正榮汽船公司25日表示，長賜號船員無人受傷，也沒有出現漏油情形，但脫淺作業極其困難，「我們決心繼續努力並在最短時間排除問題，並向受此次事件影響的各方道歉，包括正在航行中及計畫通過蘇伊士運河的船隻。」船舶管理公司BSM稍早也證實，25名來自印度的船員均安。

正榮汽船公司說明，長賜號全長399.98公尺、寬58.8公尺，船上載有25名船員，是載運量2萬TEU級貨櫃輪，船籍為巴拿馬籍。

▲目前協助長賜號脫困的行動已重啟。（圖／達志影像／美聯社）

懸掛巴拿馬旗幟的長賜號往返亞洲及歐洲載運貨物，沒想到卻在當地23日上午擱淺，儘管多艘拖船趕至現場協助脫困，但現仍卡在蘇伊士運河當中，造成雙向交通中斷，衝擊總價值數十億美元的貨物。

蘇伊士運河運輸服務業者Leth Agencies指出，如今至少有150艘船隻正在等待長賜號脫困，除了在蘇伊士運河系統中的船隻之外，也包括在地中海塞得港（Port Said）及紅海蘇伊士港（Port Suez）的船隻。

消息人士透露，當地25日上午10時，長賜號仍持續受困淺水區，脫困救援行動已重啟。不過，埃及運河管理局官員坦言，其實工作人員傾向避免卸下船上貨櫃的做法，因為這需要花費一整天的時間。

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