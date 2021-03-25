蘇伊士運河塞船恐掀「全球衛生紙之亂」　木漿出貨拉警報

▲長榮長賜號卡在蘇伊士運河 。（圖／翻攝翻攝IG／fallenhearts17）

文／中央社聖保羅24日綜合外電報導

全球最大木漿製造商警告，全球貨櫃運輸量能不足會導致供應短缺，恐衝擊像衛生紙在內靠木漿為原料的多種日用品。外界擔心長榮貨輪擱淺蘇伊士運河恐讓問題雪上加霜。

總部位於巴西的蘇沙諾公司（Suzano SA）主要以散貨船運送木漿。執行長夏爾卡（Walter Schalka）接受美國媒體訪問時說，由於全球對載運貨櫃的貨船需求暴增，逐漸連散貨船也開始供不應求，可能導致公司貨運延宕。

與此同時，有些市場對家用衛生紙的需求增加，消費者開始囤貨，並出現恐慌性搶購，夏爾卡擔心貨運問題只會不斷惡化。紙漿貿易受到嚴重干擾，如果製造商沒有充足存貨，可能影響衛生紙供應。

巴西是全球最大的紙漿出口國。以全球來說，用於製造衛生紙的硬木漿，約有1/3出自蘇沙諾公司。

夏爾卡說，蘇沙諾公司正擔心本月出口量可能比預期還少，因此不得不把一些出貨量併入4月。他說：「所有採散貨船出口的南美洲業者都面臨此一風險。」

貨櫃短缺危機源於中國的巨大需求，已存在數月之久，但蘇沙諾公司的警告顯示情況已蔓延到其他貨運市場，若問題持續導致運輸成本增加，恐怕將加速通貨膨脹。

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