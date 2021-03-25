8旬婦髖關節退化發炎連散步都不行　經超音波導引注射改善

▲南投醫院以超音波導引注射，有效緩解年長患者的退化性髖關節疼痛。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投周姓獨居老婦平日喜歡在中興新村散步賞荷，近年來漸覺右邊髖關節「卡卡」的、且僵硬疼痛，常走數百公尺就無法繼續；就醫後診斷為髖部退化性關節炎，因擔心開刀會有術後照顧和影響未來生活的問題，經衛福部南投醫院施行「關節內髖關節超音波導引注射治療」後，周婦髖關節疼痛大幅改善，現能連續散步4公里。

南投醫院復健科主任周建文主任表示，周婦已屆80高齡，像這樣的長輩隨著年齡漸大、活動量增加，軟骨組織會逐漸受損，進而影響關節穩定度；髖部退化性關節炎患者則會難以負重或活動角度受限，例如無法半蹲撿東西等，並有關節僵硬、疼痛等症狀，影響日常生活。

▲南投醫院以超音波導引注射，有效緩解年長患者的退化性髖關節疼痛。（圖／衛福部南投醫院提供）

周建文指出，患者可依嚴重程度接受藥物、復健治療，若症狀未改善則可能需手術治療，而現在可由醫師評估，考慮關節內髖關節注射治療；因髖關節位於身體深處無法觸及，加上股神經、動脈和靜脈非常靠近前髖關節，導致執行診斷注射時所需的準確性和挑戰性更高，通常建議使用影像引導注射。

周建文說，大多數臨床醫生會在透視X光檢查下進行這些注射，但有費用昂貴且有輻射暴露的缺點，而超音波導引注射與透視X光和電腦斷層(CT)相比，並沒有絕對的禁忌症，不產生輻射、不需注入顯影劑和麻醉，也不需住院，於門診即可施行，目前已廣泛應用於疼痛醫學和運動醫學，讓疼痛患者有多一種治療選擇。



►運動可以偵測各項數值 現省701元



►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場 雙手反綁腫脹發黑



►獨／前空姐汽油淋夫2人重燒傷 高大成曝地獄療程「痛不欲生」



►日月潭水位直直落 沉沒10多年「邵族獨木舟」驚喜現身



►南投性侵案「網友狂蓋樓」！巴哈姆特真吞罰單 縣府證實：不改再罰

