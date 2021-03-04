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照服員共聘為病患家屬省錢減壓　南投醫院獲SNQ認證

▲南投醫院所創照服員共聘模式獲SNQ肯定。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院所創照服員共聘模式獲SNQ肯定。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

家境不甚寬裕的南投李姓老婦，因罹患入住中部某醫學中心治療，近一個月後出院，帳單高達十萬元左右，一半是看護費用，壓得老伴喘不過氣來；為降低病患家屬經濟和生活壓力，衛福部南投醫院推出「照服員共聘模式」，平均最多可省25%看護花費，獲國家生技醫療品質（SNQ）認證。

南投醫院院長洪弘昌指出，南投人口外流、老化日益嚴重，就診患者多在65歲以上，不少住院、動刀的長者都有照護需求，但老伴年邁，子女又多在外地工作，一對一看護每日收費動輒2400元，還會因節日、病人體重、疾病類別等而加價，因此院方創立「照服員共聘模式」。

▲南投醫院獲SNQ肯定，護理科主任葉麗月代表領獎。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院獲SNQ肯定，護理科主任葉麗月代表領獎。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院指出，透過該模式，目前聘有84位照服員在院輪值三班，依據照護比，收費金額最多不超過1800元，低於一對一看護；照服員也負責技能指導，家屬返家照護的壓力瞬間減輕，還可依家庭經濟狀況和病人特性，選擇適合的照服員共聘模式。

同時，南投醫院也與在地學校進行產學合作，栽培在地照服員，讓學生高職畢業後即可就業，並鼓勵持續在職進修完成大學學歷，提昇專業知能，並補足臨床與長照人力缺口，使該模式近期榮獲國家生技醫療品質獎(SNQ)肯定。

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