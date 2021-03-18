男闖南投醫院停車場輕生濺血！警盾牌推進...一腳飛踼奪刀救命

記者高堂堯／南投報導

南投陳姓男子日前獨自前往南投醫院，竟持刀在停車場上自殘、頓時血流滿面，嚇壞其他民眾；警方獲報後趕抵現場，一邊安撫陳男情緒，一邊趁機上前踢開他手中尖刀，並通知醫護人員將他送進急診室急救，挽回一條寶貴生命。

▲陳姓男子（左）不知何故在南投醫院停車場持刀自殘，警方及時到場制止救回一命。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，陳男於前（16）日下午1時許，手持利器在停車場內遊蕩，行為舉止異常，被民眾發現後報案；南投派出所副所長賴建宏、巡佐陳世卿、警員李仁華、吳耀家、張家昕等四名員警立即趕往現場，赫然發現陳男坐在其座車內副駕駛座，正以尖刀自殘。

▲警方踢飛自殘男子手中尖刀，救回一命。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警立刻上前安撫陳男情緒、勸說停止自傷行為，所幸陳男開門下車，並癱軟靠坐於車旁，臉部和身上佈滿鮮血，但手中尖刀仍緊握不放；巡佐陳世卿持盾牌從旁慢慢靠近，趁他不注意時瞬間上前出腳踢飛尖刀，4名員警接著一擁而上控制住陳男。

員警隨即飛奔進醫院，尋找醫護人員到場幫忙，醫護到場將陳男送往急診室急救後，暫無生命危險；員警後續連繫家屬到場協助照護，持續釐清其自殘原因。

▲警方將自殘受傷的男子送進醫院急救。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局呼籲，「自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。」並鼓勵民眾透過守門123步驟（1問2應3轉介），成為自殺防治守門人。



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