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F-5E彈射逃生不一定能活命　2張圖秒懂跳傘12個步驟

▲▼墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

記者徐政璿／台北報導

空軍七聯隊2架F-5E單座戰機22日在屏東外海擦撞，造成1名中尉羅尚樺跳傘逃生但仍不幸殉職，至於另1名上尉潘穎諄迄今仍下落不明，軍方繼續搜尋中。事實上，飛行員遇到意外狀況時雖可透過跳傘，但生命仍面臨高度風險，透過2張圖解析彈射座椅與彈射跳傘12個步驟，防務快門總編輯陳東龍表示，彈射逃生不一定能活命，飛機姿態很重要。

陳東龍指出，彈射椅裝有0秒延時拉繩而在400浬／時指示空速以上彈射跳傘，會造成保險傘傘衣失效或是人員受傷，當使用一未經修改附有一救生包自動釋放鋼繩之BA-22型保險傘時，救生包需以手動展開。

陳東龍說，如在地平面以上2,000呎，以低空速平直飛行時，彈射跳傘生存之機會較佳。另根據美軍2015年以前失事紀錄統計，資料顯示當高度減少至低於地平面以上2,000呎時，成功彈射之機會亦形減少

▲▼圖解彈射座椅與跳傘順序。（圖／陳東龍提供）

▲彈射座椅改良型。（圖／陳東龍提供）

陳東龍強調，從極低高度彈射跳傘之生存機會，必須要以當時飛機之下沉率、姿態及高度而定，在此等情況下是否跳傘需由飛行員決定。在低高度、G負荷、高下沉率的情況下，除平飛及機頭稍高之飛機姿態等因素之外，求生機會將會大幅度減少

在不能操縱之情況下，包括螺旋、俯衝等，每當可能時，至少須在地平面以上10,000呎彈射跳傘（F型雙座機在單人飛型時，在地平面以上10,000呎，雙人飛行時則是在地平面以上15,000呎以上）。

陳東龍說，萬一飛機在地平面在10,000呎以下無法操縱時，應立即彈射跳傘，因任何延遲都會減低成功彈射跳傘之機會；低於地平面以上2,000呎時，切勿因任何理由延遲彈射跳傘，因為這非常有可能使你處於一不安全彈射跳傘或一危險之熄火落地。

▲▼圖解彈射座椅與跳傘順序。（圖／陳東龍提供）

▲彈射跳傘逃生12步驟。（圖／陳東龍提供）

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