F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

▲殉職飛官朱冠甍告別式。（資料照／記者楊漢聲攝）



記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海，這也是空軍半年來第二度發生F-5E戰機失事意外。空軍參謀長黃志偉25日首度證實，去年10月29日不幸殉職的飛官朱冠甍，失事原因的原因為機械故障，不過僅是空軍的初步研判，還不是最後定案的肇因。

立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長邱國正報告「四年期國防總檢討」，並備質詢。民進黨立委蔡適應、國民黨立委溫玉霞質詢時皆關切，彈射椅是不是飛機失事的致命原因之一。

邱國正表示，這不是主要的原因，意外的產生有很多原因，細部還要進行調查，彈射椅也不是因為這件事才要汰換，去年10月29日不幸殉職的飛官朱冠甍事件發生後，空軍就建案要更換。

黃志偉也提到，當初朱冠甍致死的主要原因，很可能是因為飛機機械故障，但是空軍檢討過去所有飛行員彈射出來，仍沒有辦法生還的原因，主要是因為彈射時機太晚、飛機姿態不對，在這種狀況之下，即使是最好的彈射以，也可能造成飛行員受到非常嚴重的傷害。

對此，黃志偉會後受訪時表示，機械故障僅是空軍的初步研判，經過搜集相關錄影帶、目擊者的證實，的確在起飛時看到發動機有異常，且跟在旁邊的另一架飛機，也有感覺到該機的推力比較小、飛機加速的速度比較慢。

黃志偉說明，雖然飛機的殘骸還在海底下，現在還沒有打撈出來，撈出來後就可以檢查發生了什麼問題，目前僅是根據幾個比較間接的證據，初步研判、還不是最後定案的肇因，「這架飛機的確是因為機械故障導致失事」。

黃志偉也說，現在F-5戰機正在進行特檢，項目包含飛行操縱、逃生、無線電、燈光等，所有妥善飛機預計在29日左右可以完成特檢，如果經過特檢正常，後續才會評估開飛事宜。

▼空軍參謀長黃志偉。（圖／記者屠惠剛攝）



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