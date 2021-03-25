　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

▲▼殉職飛官朱冠甍告別式。（圖／記者楊漢聲攝）

▲殉職飛官朱冠甍告別式。（資料照／記者楊漢聲攝）

記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海，這也是空軍半年來第二度發生F-5E戰機失事意外。空軍參謀長黃志偉25日首度證實，去年10月29日不幸殉職的飛官朱冠甍，失事原因的原因為機械故障，不過僅是空軍的初步研判，還不是最後定案的肇因。

立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長邱國正報告「四年期國防總檢討」，並備質詢。民進黨立委蔡適應、國民黨立委溫玉霞質詢時皆關切，彈射椅是不是飛機失事的致命原因之一。

邱國正表示，這不是主要的原因，意外的產生有很多原因，細部還要進行調查，彈射椅也不是因為這件事才要汰換，去年10月29日不幸殉職的飛官朱冠甍事件發生後，空軍就建案要更換。

黃志偉也提到，當初朱冠甍致死的主要原因，很可能是因為飛機機械故障，但是空軍檢討過去所有飛行員彈射出來，仍沒有辦法生還的原因，主要是因為彈射時機太晚、飛機姿態不對，在這種狀況之下，即使是最好的彈射以，也可能造成飛行員受到非常嚴重的傷害。

對此，黃志偉會後受訪時表示，機械故障僅是空軍的初步研判，經過搜集相關錄影帶、目擊者的證實，的確在起飛時看到發動機有異常，且跟在旁邊的另一架飛機，也有感覺到該機的推力比較小、飛機加速的速度比較慢。

黃志偉說明，雖然飛機的殘骸還在海底下，現在還沒有打撈出來，撈出來後就可以檢查發生了什麼問題，目前僅是根據幾個比較間接的證據，初步研判、還不是最後定案的肇因，「這架飛機的確是因為機械故障導致失事」。

黃志偉也說，現在F-5戰機正在進行特檢，項目包含飛行操縱、逃生、無線電、燈光等，所有妥善飛機預計在29日左右可以完成特檢，如果經過特檢正常，後續才會評估開飛事宜。

▼空軍參謀長黃志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院外交及國防委員會 邱國正 空軍司令部參謀長黃志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些新聞...

2架F-5E擦撞釀1死1失蹤　空軍司令部：懇請國人祈福集氣
2架F-5E調整隊形擦撞　空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫
羅尚樺、潘穎諄總飛行時數曝光：分別有404hr30m、601hr35m

更多熱門新聞...

2架失事F-5E機務情況曝光　109年6月、12月分別完成週檢
F-5E再出事！羅尚樺殉職　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個
F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外　飛機失事8筆、2戰車翻車

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票1、2月特別獎獎號出爐
長榮貨輪卡運河「天價賠償」誰該付？董座聲明回應
「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑
到底有多缺水？「3水庫」2年對比照曝光　網驚：根本沙漠化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

政院拍板組改　增設數位發展部、科技部改為國家科學及技術委員會

帛琉總統28日抵台舉行國際記者會　將與蔡英文、蘇貞昌晚宴

勞動部修法　登記有案事業單位勞工不論人數「全納保」

北市僅23.1％醫護願打AZ疫苗　汪志冰酸蔡政府「大費周章搞大內宣」

民進黨立委批北水較便宜　柯文哲嗆：用一樣標準他們受得了？

雲端最前線／國軍持續搜索失聯飛官 藻礁公投回歸動員戰？

「鄭文燦是棉花糖男孩？」　宅神不敢相信：那我也80公斤阿...

環時總編諷「台灣空軍紙糊的」　王世堅嗆：卑劣、沒有人道

國軍研發遠程打擊戰力　中科院透露：1陸基飛彈量產中

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

政院拍板組改　增設數位發展部、科技部改為國家科學及技術委員會

帛琉總統28日抵台舉行國際記者會　將與蔡英文、蘇貞昌晚宴

勞動部修法　登記有案事業單位勞工不論人數「全納保」

北市僅23.1％醫護願打AZ疫苗　汪志冰酸蔡政府「大費周章搞大內宣」

民進黨立委批北水較便宜　柯文哲嗆：用一樣標準他們受得了？

雲端最前線／國軍持續搜索失聯飛官 藻礁公投回歸動員戰？

「鄭文燦是棉花糖男孩？」　宅神不敢相信：那我也80公斤阿...

環時總編諷「台灣空軍紙糊的」　王世堅嗆：卑劣、沒有人道

國軍研發遠程打擊戰力　中科院透露：1陸基飛彈量產中

蘋概三王不同調！指數小漲28點收16060點

1003萬起、台灣僅14輛！保時捷911 Targa 4S Heritage Design亮相

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！六獎加碼中獎率up

跟臉一樣大！全聯阪急推3種紀念款麵包　直徑12公分每日限量30個

開季不在一軍　陳偉殷二軍投球：重要是提升狀況

長賜號不叫「長榮號」！外國網友傻傻分不清…美媒發長文解惑

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

ZARA再推「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久

梅德韋傑夫登世界第二「非常讓人激動」　邁阿密網賽將遇盧彥勳

「買房選固定住戶當鄰居？」社區管委親曝經驗：真的不要承租戶

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

丁允恭逼墮胎後消失5天！Y女哭爆：被架在手術台

丁允恭妻出示「34萬匯款紀錄」打臉Y女說謊　拿來幹嘛她自己最明白

飛官朱冠甍殉職　空軍證實：主因機械故障

Y女淚訴被上銬墮胎！丁允恭妻嗆「在密醫時代？」

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

總統府副秘書長李俊俋批國民黨操作疫苗：扯後腿招數根本複製貼上

高壯男OUT？　陳玉珍開男友條件

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

國軍42人啟動「水下搜救」尋潘穎諄　這些人也還沒回家...

丁允恭遭撤職　Y女哽咽：判決很不公平

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

獨／鳳梨酥遭禁　糕餅業者曝LINE對話：小三通一過來就要被扣貨

民進黨優化繳黨費方式：新增信用卡線上刷卡、第三方支付

黃偉哲PO照揶揄鄭文燦「一起腰瘦讚」：修圖就會變成79.8公斤　

更多熱門

相關新聞

回答陳曦快評「三問邱國正」

回答陳曦快評「三問邱國正」

台海戰事一起，我們就靠自己本身的現有資源維繫，海峽之戰應在兩週之內見勝負，不會拖延甚久，但台灣將在死裡求生，在險中求勝，主要原因是我們有大量先進的制空、制海飛彈，使共軍拿不到制空制海權，沒有制空制海權，共軍地面部隊就無法在台灣海灘登陸。

國軍持續搜索失聯飛官 藻礁公投回歸動員戰？

國軍持續搜索失聯飛官 藻礁公投回歸動員戰？

環時總編諷「台灣空軍紙糊的」　王世堅嗆：卑劣

環時總編諷「台灣空軍紙糊的」　王世堅嗆：卑劣

中科院透露：1陸基彈種量產、3研究進行中

中科院透露：1陸基彈種量產、3研究進行中

飛官朱冠甍殉職　空軍證實：主因機械故障

飛官朱冠甍殉職　空軍證實：主因機械故障

關鍵字：

空軍F-5E戰機邱國正國防部黃志偉朱冠甍

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面