英法德海軍欲赴南海「自由航行」　陸國防部警告：不要無事生非

▲英國「伊麗莎白女王號」航母。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

英法德等國海軍先後宣布近期將派艦艇通過南海，行駛「航行自由」的權利，英國甚至欲派出「伊麗莎白女王」號航母執行該項任務。對此，大陸國防部發言人任國強表示，「南海面臨的安全風險主要來自域外，希望有關國家多為維護地區和平穩定作出建設性貢獻，而不要無事生非、製造麻煩。」

▲大陸國防部新聞發言人任國強。（圖／國新辦新聞辦公室網站）

任國強表示，在地區國家的共同努力下，南海局勢總體穩定，根本不存在所謂航行自由問題，「今日之世界已不是百年前的世界，今日之中國也不是百年前的中國，中方一貫尊重各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對以此為藉口危害沿岸國主權和安全。」

▲法國核動力潛艦翡翠號在塞納號支援艦相伴下穿行南海。（圖／翻攝自twitter@florence_parly）

北約國家近期先後宣布或執行派遣軍艦到南海展開「航行自由」行動。其中，法國海軍兩艘艦艇將於近日完成在南海地區巡航任務；德國海軍則是計劃於2021年8月派軍艦赴亞洲訪問，返航時將途經南海，但不會進入爭議水域的12海里範圍；英國則是宣稱年內將派遣「伊麗莎白女王」號航母前往南海巡弋。

對此，任國強強調，地區國家和國際社會都看得很清楚，南海面臨的安全風險主要來自域外，「我們希望有關國家多為維護地區和平穩定作出建設性貢獻，而不要無事生非、製造麻煩。」