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空軍：兩戰機撞擊時曾發出3秒信號　F-5機身沒有定標機搜救難度增

▲▼F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，殘骸應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海，造成飛官一死一失蹤，空軍參謀長黃志偉25日在立院答詢時指出，F-5戰機本身未裝設水下定標機（ELT）裝置，因此會增加搜救困難度，不過飛行員身上有2個撞擊發報器，「當時戰機撞擊時，空中飛行員曾有短暫聽到3秒的信號發射，但到現在就再也沒有聽到聲響」，不過發報器若是在海中水深超過10公尺以上，信號就發不出來了。

空軍2架F-5E戰鬥機因擦撞墜海，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，另名飛官上尉潘穎諄迄今下落不明，這也是空軍半年來第二度發生F-5E戰機失事意外。立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長邱國正報告「四年期國防總檢討」並備質詢，委員紛紛聚焦這起意外事件並關切搜救進度。

▲▼立法院外交及國防委員會 邱國正 空軍司令部參謀長黃志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正、空軍司令部參謀長黃志偉。（圖／記者屠惠剛攝）

黃志偉指出，飛機上會有3個定標器，一個是飛行員帶在身上的PRC-112，飛行員可以求生、語音通話、衛星定位、發射信標信號，URT-33則是放在傘、套上去的，只能發射緊急求救信號，跳傘時會自動發射。此外，F-5戰機在求生包還有PRC-90可以對外無線電通話。

劉建國指出，他曾在2016年向空軍索取資料，當時F16、IDF、AT-3、F-5等機型皆未配置水下信標機，根據空軍昨天提供的資料，F16、IDF、AT3目前皆有裝設ELT，就連最老的T-34教練機也在籌備中，唯獨F-5到現在還未裝設。黃志偉說明，當初評估的時空背景，有些原因考量，空軍的補償作為就是PRC。

劉建國質疑，空軍不在F-5戰機裝設ELT，是否導致增加致搜救困難度。對此，黃志偉坦言，飛機上如果有裝設ELT，在飛機失事時，的確對找飛機殘骸是有幫助的，空軍後續會再檢討；邱國正則說，有關委員的指導的確要檢討，國防部會逐步改進。

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