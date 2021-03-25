台帛旅遊泡泡成團　吳斯懷：今年敦睦遠航支隊是否恢復舉辦？

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

「台帛旅遊泡泡」正式成行，預計首團將於4月1日出發，不過對比海軍1月時考量國際疫情，取消110年度敦睦艦隊執行遠航及敦睦作業，國民黨立委吳斯懷25日喊話國防部，「是否應該恢復舉辦？」

去年敦睦艦隊返國後共36人確診新冠肺炎，朝野究責聲不斷，海軍副司令梅家樹2020年4月22日赴立法院外交國防委員會專案報告「海軍109年磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」，坦言抵達帛琉後，共有磐石、岳飛兩艘船艦在港內錨泊，只有康定軍艦靠泊，而敦睦艦隊有在船上舉行聯合升旗典禮，有人上船。

至於誰上船？根據國防部當晚送抵立法院的專案報告書，歧見刊載登上敦睦店隊的人是帛琉地方官員，並進行升旗典禮。消息傳出後，民怨喧騰一時。

到了2021年1月13日，海軍司令部宣布，考量目前國際疫情嚴峻，海軍已將「110年敦睦遠航訓練」任務取消，調整為「海軍官校110年應屆畢業生暑期訓練」，採岸訓4週及港訓4週方式，執行應屆畢業生艦艇實作訓練及艙面、輪機航行值更官簽證。

不過隨著「台帛旅遊泡泡」將出團，國民黨立委吳斯懷25日在臉書表示，雖然可預期「台帛旅遊泡泡」費用將比疫情爆發前高得多，但對悶得發慌的旅遊愛好者，總算是提供了出國的機會。但他也問，「請問海軍110年度敦睦遠航支隊，是否應恢復舉辦？」

吳斯懷認為，更要的是，敦睦遠航的目的主要在驗證海軍官校應屆畢業生所學，增進艦隊遠航能力，以便在未來能快速、有效銜接基層戰力。「在那裡跌倒、就要在哪裡爬起」吳斯懷建議，海軍不應有「一朝被蛇咬，十年怕草繩」的心態，不能讓67年來的歷史傳承就這樣斷掉了，請國防部三思而後行。