桃園老字號飯店轉型「一樓一鳳」　父子檔削女人皮肉錢

▲葉姓父子檔容留女子「一樓一鳳」賣淫，警方查獲花名「幻姬」等14名女子到案。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警方前年根據線報，在桃園火車站前一家老字號飯店，查出花名「幻姬」、「浪姬」之大陸籍女子與多名泰國籍女子，以「一樓一鳳」方式從事性交易，桃檢經過年餘調查後，確認飯店葉姓父子涉有重嫌，根據到案女子指證與搜出之帳冊、房客入住等資料佐證，偵結依圖利使人為性交猥褻罪嫌，將父子倆起訴。

檢警調查，68歲的葉父與42歲的葉兒，為桃園區某飯店實際負責人，桃園警方根據線報，前年8月22日晚間7時許前往飯店搜索，發現葉姓父子雇用蔡姓女子、劉姓男子在櫃檯，容許綽號「阿金」、「小周」、「樂樂」、「小麥」等皮條客，媒介女子與不特定人性交，當場查出花名「幻姬」之大陸籍孫姓女子、「浪姬」之陸籍田姓女子正與男客在出租房間內進行性交易，另還查出泰國籍女子11人，總計共14名女子到案。

檢警查出，孫姓、田姓與呂姓陸籍女子到台灣後，從2019年3月起，以每天1260元至1300元不等價格承租飯店房間，再由綽號「阿金」男子媒介至飯店， 與客人以2000元至3000元不等價格進行性交易，再將收取金錢留取自己的部份，其他剩餘就寄放在櫃台，說是「阿金」寄放。

范姓證人也指證是透過LINE聯繫業者至飯店與花名「幻姬」女子進行性交易之事實，其餘泰國籍女子也承認租用房間後從事性交易，房間內之保險套、潤滑油等用品則是飯店準備的。

桃檢根據警方搜索查獲之櫃檯工作交接簿3本、櫃台帳冊與房客入住等紀錄資料、女子與男客指證等佐證，葉姓父子坦承為飯店實際負責人，但對犯行卻避重就輕，檢方認為葉姓父子犯行明確，依據刑法第231條圖利使人為性交或猥褻罪嫌將葉姓父子提起公訴。

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