　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

歡唱一半音響冒白煙！　歌友怨知名KTV處理態度差：沒人解釋原因

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《爆料公社》上貼文指稱，本月23日晚間在桃園市中壢區某KTV包廂與友人歡唱時，突然發現音響冒煙，通知服務人員處理時，第一時間疏散人員並用滅火器噴灑，事後雖換包廂並承諾會給個解釋與5折優惠，但遲至他們離開前，業者都未出面解釋設施為何會如此？該KTV中壢店25日則回覆，主管還未上班，不方便回應；桃園市政府消防局指出，未接獲相關火警通報等相關紀錄。

▲有網友在本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時卻發現音響冒煙，服務人員立即以滅火器噴灑。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲有網友在本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時卻發現音響冒煙，服務人員立即以滅火器噴灑。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲有網友在本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時卻發現音響冒煙，服務人員以滅火器噴灑處理。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲有網友在本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時卻發現音響冒煙，服務人員以滅火器噴灑處理。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

網友在臉書《爆料公社》上貼文，23日晚上10時許與同事去中壢區某KTV唱歌，沒唱很久突然發現音響開始冒煙，趕快請服務人員處理，服務人員第一時間就疏散人員，並以用滅火器噴，但客人們有受到驚嚇；事後服務人員幫換包廂、上新餐點、送水果盤、清潔被滅火器噴到物品，還告知會有人員出面解釋，結果等了半小時都沒有人來解釋，因此沒心情繼續唱歌。

網友還說，後來友人直接去詢問櫃檯員工，曾說會請公司襄理解釋，但只說「不好意思，我們剛才在樓下忙，沒有不來解釋，這次事件造成你們的不愉快非常抱歉，我們會幫你們上新餐點並送上水果盤以及五折優惠，讓你們受到驚嚇了不好意思」，隨即離去，也沒有解釋為何設備會這樣，讓網友觀感很差，後來結帳離開時，業者卻以完整4小時計算，直到網友們離開後都沒有任何一位主管慰問與解釋，感覺想直接以此方式來打發。

▲有網友於本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時發現音響冒煙意外，業者25日一度關上大門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲有網友於本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時發現音響冒煙意外，業者25日一度關上大門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

網友認為，這家KTV這樣處理方式可以嗎？他們是第一線受害人員，卻沒有獲得解釋為何設備會發生此事，安置換到新包廂，如何知道這間包廂是不是設備良好的？該主管也都說「去年發生過某大火災事件」，但如果剛好大家也喝酒助興，將燈光調暗、是不是又直接來第二起事故了呢？

網友強調，能體諒工作人員的辛苦，也覺得危機處理的速度很快，但後續感覺有一點點差，事後第一時間並沒有積極為客人處理，這次意外並不是客人破壞或有不當行為造成。

對此，該知名KTV面對媒體詢問，工作人員回覆主管還沒上班，不方便回應，打電話詢問也遲遲得不到回應；桃園市政府消防局表示，23日並未接獲火警報案紀錄，也無相關訊息回報。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園騎士深夜撞路旁轎車昏迷　酒測值1.25！搶救10天不治

►長裙妹山區駕車撞電桿慘翻　網：重機逼車害的？真相大白了

►金髮蛇蠍女涉色計奪產虐殺心儀男　母見腐屍含悲亡：真兇逍遙

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票1、2月特別獎獎號出爐
長榮貨輪卡運河「天價賠償」誰該付？董座聲明回應
「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑
到底有多缺水？「3水庫」2年對比照曝光　網驚：根本沙漠化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

KTV聚會好嗨...他尾隨初識男進廁所幫口交　下場慘了

「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑

人夫傳訊「訓練腰力見面嚇死妳」　小三辯開玩笑...年紀曝真相！

歡唱一半音響冒白煙！　歌友怨知名KTV處理態度差：沒人解釋原因

快訊／北市民生社區車禍！BMW「碰撞救護車再撞路樹」車頭全爛

長髮吊嘎妹嗨唱半小時...手機不見了！警1小時找回她喊好神

巡邏箱上有郵局存摺...警一查全台85人同名同姓！失主是阿兵哥

妻拋20年情外遇獲撤告　3寶爸「慘被放生9年」心寒離了

護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

KTV聚會好嗨...他尾隨初識男進廁所幫口交　下場慘了

「厭世臉」越南妻結婚照曝！純情男花5年存70萬　她6天就落跑

人夫傳訊「訓練腰力見面嚇死妳」　小三辯開玩笑...年紀曝真相！

歡唱一半音響冒白煙！　歌友怨知名KTV處理態度差：沒人解釋原因

快訊／北市民生社區車禍！BMW「碰撞救護車再撞路樹」車頭全爛

長髮吊嘎妹嗨唱半小時...手機不見了！警1小時找回她喊好神

巡邏箱上有郵局存摺...警一查全台85人同名同姓！失主是阿兵哥

妻拋20年情外遇獲撤告　3寶爸「慘被放生9年」心寒離了

護理師爬金龍山慘遭洗劫丟包　1嫌收押供出「與舅舅共謀」

1003萬起、台灣僅14輛！保時捷911 Targa 4S Heritage Design亮相

快訊／統一發票1、2月中獎號碼出爐！六獎加碼中獎率up

跟臉一樣大！全聯阪急推3種紀念款麵包　直徑12公分每日限量30個

開季不在一軍　陳偉殷二軍投球：重要是提升狀況

長賜號不叫「長榮號」！外國網友傻傻分不清…美媒發長文解惑

新疆百貨公司關閉H＆M門市！要求向新疆人民「鄭重道歉」

ZARA再推「字母棒球帽」賣到缺貨　百元價一頂就能戴超久

梅德韋傑夫登世界第二「非常讓人激動」　邁阿密網賽將遇盧彥勳

「買房選固定住戶當鄰居？」社區管委親曝經驗：真的不要承租戶

高雄孝子撞加油站成火球焦屍　相驗遺體結果曝...檢：冰存半個月

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

即／台南凶殺命案！男猛砍女友媽、阿嬤　1死1傷

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金　5月帶球嫁男公關

2女學生「輪流遭活動工作人員性侵」！她回家縮桌底崩潰

宜蘭女爬抹茶山失聯！最後影像曝光

快訊／國1「2車對撞」車頭消失　1女命危、1男輕傷

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

「厭世臉」越南妻結婚照曝！

神秘女車陣跳舞　民驚：10m外有四面佛

G奶網紅被揉胸頂臀　鄧佳華判賠13萬760元確定

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

更多熱門

關鍵字：

中壢KTV音響冒煙網友急閃業者未解釋

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

女駕駛不治！國1重大車禍肇事原因曝　2車頭尾消失

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面