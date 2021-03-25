歡唱一半音響冒白煙！　歌友怨知名KTV處理態度差：沒人解釋原因

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《爆料公社》上貼文指稱，本月23日晚間在桃園市中壢區某KTV包廂與友人歡唱時，突然發現音響冒煙，通知服務人員處理時，第一時間疏散人員並用滅火器噴灑，事後雖換包廂並承諾會給個解釋與5折優惠，但遲至他們離開前，業者都未出面解釋設施為何會如此？該KTV中壢店25日則回覆，主管還未上班，不方便回應；桃園市政府消防局指出，未接獲相關火警通報等相關紀錄。

▲有網友在本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時卻發現音響冒煙，服務人員立即以滅火器噴灑。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲有網友在本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時卻發現音響冒煙，服務人員以滅火器噴灑處理。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

網友在臉書《爆料公社》上貼文，23日晚上10時許與同事去中壢區某KTV唱歌，沒唱很久突然發現音響開始冒煙，趕快請服務人員處理，服務人員第一時間就疏散人員，並以用滅火器噴，但客人們有受到驚嚇；事後服務人員幫換包廂、上新餐點、送水果盤、清潔被滅火器噴到物品，還告知會有人員出面解釋，結果等了半小時都沒有人來解釋，因此沒心情繼續唱歌。

網友還說，後來友人直接去詢問櫃檯員工，曾說會請公司襄理解釋，但只說「不好意思，我們剛才在樓下忙，沒有不來解釋，這次事件造成你們的不愉快非常抱歉，我們會幫你們上新餐點並送上水果盤以及五折優惠，讓你們受到驚嚇了不好意思」，隨即離去，也沒有解釋為何設備會這樣，讓網友觀感很差，後來結帳離開時，業者卻以完整4小時計算，直到網友們離開後都沒有任何一位主管慰問與解釋，感覺想直接以此方式來打發。

▲有網友於本月23日晚上到桃園市中壢區某KTV歡唱時發現音響冒煙意外，業者25日一度關上大門。（圖／記者沈繼昌翻攝）



網友認為，這家KTV這樣處理方式可以嗎？他們是第一線受害人員，卻沒有獲得解釋為何設備會發生此事，安置換到新包廂，如何知道這間包廂是不是設備良好的？該主管也都說「去年發生過某大火災事件」，但如果剛好大家也喝酒助興，將燈光調暗、是不是又直接來第二起事故了呢？

網友強調，能體諒工作人員的辛苦，也覺得危機處理的速度很快，但後續感覺有一點點差，事後第一時間並沒有積極為客人處理，這次意外並不是客人破壞或有不當行為造成。

對此，該知名KTV面對媒體詢問，工作人員回覆主管還沒上班，不方便回應，打電話詢問也遲遲得不到回應；桃園市政府消防局表示，23日並未接獲火警報案紀錄，也無相關訊息回報。

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