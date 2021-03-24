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長裙妹山區駕車撞電桿慘翻　網：重機逼車害的？真相大白了

▲桃園市大溪區23日下午呂姓女子獨自開車經過大鶯路時，突然失控自撞電桿後側翻在路當中，事後爬出在路旁打電話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園呂姓女子23日下午獨自開車經過大鶯路時，突然撞電桿後側翻路中，事後爬出在路旁打電話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓女子23日下午獨自駕車行經大溪區大鶯路往新北市方向，突然失控自撞路旁電線桿導致側翻在路當中，車頭幾乎全毀，呂女奇蹟式僅受皮肉傷，事後爬出車外打電話求助；有網友經過時拍下轎車側翻照片，質疑是否被重機嚇到失控翻車？大溪警分局表示，員警到場處理時，經酒測，呂女酒測值為零，呂女坦承是自己未注意前方狀況才失控自撞電桿翻車。

▲桃園市大溪區23日下午呂姓女子開車經過大鶯路時，失控自撞電桿後側翻路當中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲呂姓女子開車經過大鶯路時，撞電桿側翻路中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局指出，23日下午3時許，呂姓女子獨自開車由桃園市大溪區前往新北市，行經大溪區大鶯路一處測速照相器附近時，突然失控撞上路旁電線桿，轎車側翻在路當中，還好後方沒有其他車輛追撞，事故發生後，呂女爬出車外打電話求助。

▲桃園市大溪區23日下午呂姓女子開車經過大鶯路時，失控自撞電桿後側翻路當中，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區23日下午呂姓女子開車經過大鶯路時，自撞電桿後側翻路當中，員警到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪分局交通分隊趕抵現場時，呂女僅輕微擦挫傷，員警為呂女進行酒測，酒測呼氣值為零，後自行就醫處理；但有網友在臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》PO文說，「一看就知道重機逼車！肯定是重機竄出，導致駕駛嚇到嚇到翻車…」

警方初步調查，呂姓女駕駛坦承未專注前方狀況，導致偏離車道自撞路旁電桿翻車，呼籲汽機車切勿疲勞駕駛，以維自身及用路人安全。

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