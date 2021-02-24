嘿咻22次換iphone11！渣男騙「試車」性侵10少女　重判13年10月

▲盧姓男子試車多名少女，二審重判13年10月。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園盧姓男子在網路招募坐檯陪酒、性交易，並以身體檢查或試用為由（俗稱「試車」），性侵10名少女。有少女為了要籌錢染髮、換手機，遭盧男性侵，其中盧男還對其中一名少女說，「嘿咻22次換一支iphone11」，一審將他重判13年10月與4月（得易科罰金），案經上訴，二審高院還是重判13年10月與4月。可上訴。

判決指出，盧男自2019年9月起，就在臉書、LINE或者交友軟體「CHEERS」上，招募少女從事脫衣陪酒或性交易，有不少少女因為缺錢花用，主動與盧男聯絡。但盧男對少女們說，要先檢查身體，於是逼少女脫衣拍下裸照，甚至更說接客前須經其「試用」，直接性侵少女，也在性侵過程中以手機錄影、拍下不雅照片。

被害少女中，有人因為缺錢染髮，登門應徵性交易，遭盧男性侵；有人因為想要換手機，找盧男籌錢。其中更有一名年僅15歲的少女，盧男對她說「嘿咻22次換一支iphone11」，性侵得逞；這次性侵時間長達1小時，盧男還拍下性侵過程，並儲存影片檔案。

案經檢警單位調查後，發現盧男惡行，逮捕他到案。盧男到案後，否認違反少女意願性侵，但檢警清查他的手機紀錄，發現共有10名女子遭害，其中9人為未滿16歲的少女，另1人遭侵害時也未滿18歲。檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》等多項罪名，提起公訴。

一審法院審理時，盧男坦承不諱，一審法院認定他犯下14罪，重判有期徒刑13年10月，另外也判刑4月，這部分得易科罰金12萬元。案經上訴，高等法院二審審理後，於24日宣判，高院仍認定他有罪，還是判刑13年10月與4月（得易科罰金），可上訴。