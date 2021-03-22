外送員要求「肉體交易」才送餐　女子嚇傻PO文哭訴

▲美國發生一起外送員性騷擾案件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

外送產業發達，用外送平台點餐已成日常，然而，美國知名外送平台DoorDash在2日卻發生一起外送員用文字對顧客性騷擾的事件，該名外送員隨後已被開除。

據外媒The Mirror報導，美國一名女子將使用DoorDash外送平台的交易訊息截圖放置臉書，訊息顯示一名外送員先是以「你單身嗎？」詢問女顧客，女顧客表示自己有男朋友了。外送員非但不罷休，還表示，天色已晚，外面又濕又在下雨，而且已經很累，「DoorDash給遠在10英里外的我發了這一單，代表現在外面沒有什麼外送員，我跟你談個交易，如果你願意為我提供性服務，我就將食物送過去，如果不行，那我就必須取消訂單」。

女顧客在臉書上寫道，「我不敢相信會發生這種事，我感到極度地不安全，因為他握有我的手機號碼與住址」，而事後聯絡DoorDash的客服，得到的回應只有「他一定是累了」。

這則性騷擾訊息後來在網路上傳開，引起外界一片譁然，DoorDash發言人隨後發表聲明，表示該名外送員已在事件發生後立即被停用外送資格，也一直有跟顧客保持聯絡並全額退費。