談好「花8千壞壞」...他摩鐵一看到小姐秒掉頭！結局反轉

▲阿武負責接送小姐與不特定男客從事性交易。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿武」（化名）在某應召網站擔任馬伕之工作，負責載送小姐前往指定性交易地點，讓她們與不特定男客以8千元之價格從事性交易。對此，新北地院審理後，依法判其2月徒刑。

判決指出，33歲的男子阿武受雇於某應召集團，在該集團內以不祥之代價，擔任「馬伕」之工作，先是由另名應召集團成員在色情網站上，張貼色情廣告訊息招攬男客後，再用通訊軟體指示阿武駕車載小姐到指定地點，並以每次8千元之價碼，與不特定男客從事全套性交易行為。

警方執行網路巡邏時，發現該色情訊息，因此喬裝成男客與應召集團成員討論性交易價碼，之後再假意和對方約定於某汽車旅館執行性交易，等到性交易當日下午，阿武將小姐載往指定約定地點後，喬裝成男客的員警又假裝對該名小姐不滿意，要求小姐離開。

等到阿武駕車載小姐離去後，警方則駕車從後尾隨，並於同日晚間將其一舉查獲。對此，阿武對於犯行坦承不諱，且又有現場蒐證照片、證人之證詞的以佐證，且與其自白相符，因此其罪嫌堪以認定。

▲警方喬裝成男客，並佯裝對小姐不滿意，以此將阿武當場查獲。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

法官認為，阿武不思以正途賺取財富，竟與應召人員共同媒介女子與他人為性交易犯行，並從中獲取利益，不僅助長性交易風氣，對社會善良風俗產生危害，讓性交易歪風氾濫，所為實非可取，惟念其犯後坦承犯行，態度尚佳，考量其智識程度、家庭經濟狀況等後，依法給予判刑。

對此，新北地院審理後，依共同犯圖利媒介性交罪，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日；未扣案之犯罪所得新台幣2萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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