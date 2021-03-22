加1千做全套！按摩坊老闆娘LINE推播自己的辣照　越南姊妹淘一起賺

▲台南市警一分局前往「按摩坊」查獲阮姓女服務生與林姓男客甫完成全套性交易，並於店內廁所搜獲兩團擦拭精液衛生紙團。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局據報東區中華東路有越裔新住民所經營的「按摩坊」涉有色情營業，藉由「LINE」好友推播，PO多張穿著性感火辣照，並於照片中有「奶G」、「大奶」等暗示性交易之訊息，警方21日凌晨持搜索票查獲阮姓女服務生與林姓男客甫完成全套性交易，並查出黎姓女子也涉案，全案依法送辦。

台南市警一分局指出，經分局行政組持續蒐集證據，向台南地院聲請搜索票，於21日凌晨前往該「按摩坊」進行埋伏，發現有尋芳客進入消費，警方隨即抓準時機突襲進入店內執行搜索，查獲阮姓女服務生與林姓男客甫完成全套性交易，並於店內廁所搜獲兩團擦拭精液衛生紙團，在場另一名黎姓女服務生，於3月初亦曾與林男從事全套性交易，一併帶回調查，並通知越裔女老闆到場說明。

一分局表示，該「按摩坊」於「LINE」好友推播之照片裸露具性暗示，有多張照片竟然是38歲陳姓老闆娘本人，服務生都是她的同鄉姐妹淘。阮女則是店長，據警方調查，按摩費用是1200元，客人如再加價1千元即可升級成「全套」服務，陳女與服務小姐則以3、7分帳。且該店於包廂內均設有監視器螢幕可隨時查看店外及大廳動態，店內大門口設有電鎖遙控門，以規避警方查緝。

經警方長期蒐證，掌握店內狀況，突襲迅速進入店內，當場查獲性交易，帶回4人法辦。該店陳姓負責人有意圖營利、媒介或容留他人為性交易之情形，訊後依妨害風化罪嫌函送法辦，男客及女服務生等人訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

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