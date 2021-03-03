　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員林森北取餐「載魚妹爽賺500元」　結局悲催！網狂噓：懂行喔

酒店妹示意圖。（圖／記者張一中攝）

▲外送順道載妹子，結局慘了！（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／劉維榛報導

日前有外送員在臉書《UberEats全台討論區》透露，某日凌晨接到一張訂單，備註寫著「買兩包菸跟一手啤酒」，外送員直言本想裝死，但又看見有小費的份上，只好幫買。結果到了超商取餐，發現客人只訂1瓶水，讓他哭笑不得直呼，「原來是早就預謀要買菸酒了...」

看見此故事，也讓一名外送員在PTT上分享奇葩經歷，「這我也有經驗啦～」某次前往林森北路取餐時，在備註欄看見一行字，「順便載一個穿熱褲、小可愛的妹子過去！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO一度想拒絕，也是看在小費的誘惑，只好硬著頭皮載人，過程中，原PO好奇與火辣妹子聊天，「才知道原來她是做魚的，就是自己接客的那種，沒有GTO...」

妹子也一臉無奈表示，平時客人會自掏腰包叫小黃，自己只要坐車前往就好，然而此次遇到超摳客人，「不想花那個計程車錢，就想利用外送機制！」騎了一段路後，兩人順利抵達定點，客人秒遞上500元當作小費。

悲催的是，原PO下樓準備離開酒店時，被兩名員警盯上，斷言「你是馬伕」，接著就把原PO帶回派出所了。

▲▼去林森北路取餐，客人備註「順便載妹子過去」　下場慘了（圖／翻攝PTT）

▲原PO全文曝光，被網友狂噓！（圖／翻攝PTT）

文章曝光後，網友紛紛調侃是創作文，「唬爛的，整條林森北都是，怎麼會專等你」、「自己接客還會被盯上喔」、「魚自己會搭車，好嗎」、「我不信妹子沒錢坐計程車」、「對不起我笑了，希望你沒事」、「最好是你機車後面放那箱子還能載人」、「那女的是縮小放在你的外送箱中嗎」、「500元？是沒市區搭過計程車嗎」、「故意要給抄，你懂行喔」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
AZ疫苗11.7萬劑抵台　一張圖看「10大副作用」
許維恩認愛小7歲王家梁：希望得到大家祝福
開上五楊高架「一直飄」他驚驚！　過來人秒懂
謝忻爆穩交奧迪男「有結婚共識」：不強求

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最長姓名！25字自己念都卡詞　「神祝福的小心肝」現身回應了

快訊／首批AZ疫苗到貨「陳時中上午9點獲知」屬直接洽購非COVAX供貨

打完第一劑有7成保護力！　一張圖看「AZ疫苗10大副作用」

本土疫情趨緩！　澳洲即起調整為「低風險國家」

快訊／指揮中心證實首批AZ疫苗11.7萬劑抵台

快訊／境外+3！「加拿大、美國、波蘭」入境確診

AZ疫苗今抵台　醫護列最優先名單！鄭文燦：配合指揮中心施打順序

幫幫慢飛天使！阿寶基金會董事長落淚求助：募款是我們最弱的部分

LIVE／首批牛津AZ疫苗上午抵台　陳時中最新說明

外送員林森北取餐「載魚妹爽賺500元」　結局悲催！網狂噓：懂行喔

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

全台最長姓名！25字自己念都卡詞　「神祝福的小心肝」現身回應了

快訊／首批AZ疫苗到貨「陳時中上午9點獲知」屬直接洽購非COVAX供貨

打完第一劑有7成保護力！　一張圖看「AZ疫苗10大副作用」

本土疫情趨緩！　澳洲即起調整為「低風險國家」

快訊／指揮中心證實首批AZ疫苗11.7萬劑抵台

快訊／境外+3！「加拿大、美國、波蘭」入境確診

AZ疫苗今抵台　醫護列最優先名單！鄭文燦：配合指揮中心施打順序

幫幫慢飛天使！阿寶基金會董事長落淚求助：募款是我們最弱的部分

LIVE／首批牛津AZ疫苗上午抵台　陳時中最新說明

外送員林森北取餐「載魚妹爽賺500元」　結局悲催！網狂噓：懂行喔

爆款包全換上「燕麥色」！Lisa露腰搶背CELINE、LOEWE老花鈴鼓包吸睛

全台最長姓名！25字自己念都卡詞　「神祝福的小心肝」現身回應了

快訊／首批AZ疫苗到貨「陳時中上午9點獲知」屬直接洽購非COVAX供貨

蔡政府農產品銷陸勝馬　黃子哲：口嫌體正直、新南向喊爽的

打完第一劑有7成保護力！　一張圖看「AZ疫苗10大副作用」

亂彈菸蒂！露營客下秒跌倒「急墜1.8米」　斷頸爆頭慘死

東奧籌委會新增12位女性理事候選人　將佔整體比例42%

網模薛妞妞親證「懷了雙胞胎」❤　9月超大巨肚曝光…手腳激瘦美翻

台中女酒醉遭硬上…託人談和解！友收2萬後秒背叛自爆：被錢迷惑

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦「拜託和我兒子離婚」　原因讓她淚崩

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

巧克力新制　大波露要改名了

國民黨洩鳳梨技術？網揭：是綠營里長

福原愛婚姻「有裂痕」！通靈大師揭關鍵

最美博士遭威脅「讓妳懷孕」　噁男預約看診

今全台有雨！　2波鋒面接力…1圖秒懂最新變天時間

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

爽工月薪6萬　他卻嚇到想離職

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

首批AZ新冠疫苗來了！10：25大韓航空班機運抵台灣

快訊／玉山下「3月雪」！　銀白世界積雪3公分

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

台北女友逼買捷運宅　拒與公婆同住

更多熱門

相關新聞

接單被要求幫還錢！外送員還遭店家狂嗆

接單被要求幫還錢！外送員還遭店家狂嗆

外送員工作十分辛苦，還得時常面臨無理的要求。一名外送員取餐時，被店家要求「多拿70元退給客戶」，雙方進而發生爭執，氣炸將全程PO上網。

訂炒飯餓等2小時！外送員曝「搶生意暗黑手段」

訂炒飯餓等2小時！外送員曝「搶生意暗黑手段」

外送員裝密錄器！燒烤老闆：逼1分鐘出餐　公告回擊了

外送員裝密錄器！燒烤老闆：逼1分鐘出餐　公告回擊了

一杯150元！外送員拿到飲料之王

一杯150元！外送員拿到飲料之王

外送訂單「用戶不須付錢」！他細看氣炸

外送訂單「用戶不須付錢」！他細看氣炸

關鍵字：

外送員林森北路妹子性交易酒店馬伕

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

婦產科醫師「手捅進抽插」她害羞　過來人解釋了

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

剛出生被丟！汪長成34KG巨萌神獸

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面