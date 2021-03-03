外送員林森北取餐「載魚妹爽賺500元」　結局悲催！網狂噓：懂行喔

▲外送順道載妹子，結局慘了！（示意圖／記者張一中攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有外送員在臉書《UberEats全台討論區》透露，某日凌晨接到一張訂單，備註寫著「買兩包菸跟一手啤酒」，外送員直言本想裝死，但又看見有小費的份上，只好幫買。結果到了超商取餐，發現客人只訂1瓶水，讓他哭笑不得直呼，「原來是早就預謀要買菸酒了...」

看見此故事，也讓一名外送員在PTT上分享奇葩經歷，「這我也有經驗啦～」某次前往林森北路取餐時，在備註欄看見一行字，「順便載一個穿熱褲、小可愛的妹子過去！」

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原PO一度想拒絕，也是看在小費的誘惑，只好硬著頭皮載人，過程中，原PO好奇與火辣妹子聊天，「才知道原來她是做魚的，就是自己接客的那種，沒有GTO...」

妹子也一臉無奈表示，平時客人會自掏腰包叫小黃，自己只要坐車前往就好，然而此次遇到超摳客人，「不想花那個計程車錢，就想利用外送機制！」騎了一段路後，兩人順利抵達定點，客人秒遞上500元當作小費。

悲催的是，原PO下樓準備離開酒店時，被兩名員警盯上，斷言「你是馬伕」，接著就把原PO帶回派出所了。

▲原PO全文曝光，被網友狂噓！（圖／翻攝PTT）



文章曝光後，網友紛紛調侃是創作文，「唬爛的，整條林森北都是，怎麼會專等你」、「自己接客還會被盯上喔」、「魚自己會搭車，好嗎」、「我不信妹子沒錢坐計程車」、「對不起我笑了，希望你沒事」、「最好是你機車後面放那箱子還能載人」、「那女的是縮小放在你的外送箱中嗎」、「500元？是沒市區搭過計程車嗎」、「故意要給抄，你懂行喔」。

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