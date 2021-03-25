陸網友抵制H＆M創新詞「荒謬」　官媒起底：背後還有人！

▲H&M遭網友扒出「停止使用新疆棉花」聲明。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球服裝知名品牌H&M於2020年10月發表的「停止使用新疆棉花」聲明，昨（24）日在微博上傳開，引起大陸網友群起圍剿。大陸官方當下並未做出正式回應，但在民間已經掀起一波「堅決抵制」浪潮，包括大中華區H&M的兩位代言人黃軒和宋茜均宣布終止合作，電商也搜索不到H&M的商品，疑似被下架。

▲BCI會員除H&M外，全球知名品牌幾乎都涵蓋在其中。（圖／翻攝環球網）

H&M登上熱搜後，有網友按圖索驥翻出和H&M持相同立場的還有優衣庫（UNIQLO）、NIKE及adidas等，這些企業的共同點都是「The Better Cotton Initiative」（BCI）的會員。BCI於2009年在瑞士成立，核心價值為避免來自環境和社會的兩大負面因素對「良好棉花」構成威脅，包括反對低效率的灌溉技術、不當農藥使用等環境因素，以及惡劣的工作條件、雇傭童工、強迫勞動等社會因素。

▲大陸棉花產量佔全球第二，新疆棉花產量近九成。（圖／CFP）

H&M這份「關於盡職調查的聲明」刊於2020年10月，主旨是以新疆維吾爾自治區「強迫勞動」為由，「停止使用」新疆生產的棉花。H&M集團當時表示，「對來自民間社會組織的報告和媒體的報導深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控。」；「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。」

該聲明強調，「我們的供應商從該地區與BCI相關的農場採購棉花。由於在該地區進行可信的盡職調查變得越來越困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味著我們產品所需要的棉花將不再從那裡獲得。」

雖然這篇聲明稿已被撤下，但仍被大陸網友在近期中國與歐美部分國家因新疆問題相互制裁的背景下被挖出，引起輿論一片譁然。據了解，大陸是H&M2020年全球的第四大銷售市場，消息傳出後，甚至有網友用大陸拼音創造出網路新詞「HM，huang miu（荒謬）。」

▲新疆棉花遭BCI組織質疑是透過非法勞動生產。（圖／CFP）

《環球網》分析，BCI是非營利組織，同時是世界上影響力正在逐漸增大的棉花標準認證機構，關於「良好棉花」的認證標準，正被推向全球市場，「大多數企業加入BCI的初衷只是希望保證衣服品質，也認可其環保的理念，但BCI現在摻和進西方一些反華勢力對新疆搞出的禁止遊戲，使這些企業受到牽連。」