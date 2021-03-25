H＆M拒買新疆棉被抵制　NIKE也被挖出「後面還有一大票品牌！」

▲北京NIKE門市。（圖／記者陳政錄攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

瑞典服飾品牌H&M因終止採購新疆棉花被大陸民間抵制，還遭各大電商平台下架，更有多名藝人宣布停止與其合作。除了H&M以外，大陸網友也挖出了其它曾發表過類似聲明的品牌，包含NIKE、Adidas、GAP、Zara、Uniqlo等，揚言要發起更進一步的抵制。

眾多被挖出的品牌中，最受關注的就是NIKE，其大陸譯名「耐克」甚至在24日晚間衝上微博熱搜第一，官方微博帳號也被大批網友留言灌爆，「滾出中國，別來中國圈錢，一邊賺錢，一邊抵制，不要臉！」「新疆棉花不好嗎？為什麼當美國狗？」「枉費國內消費者多年來一直支持耐克，再也不買耐克了！」

▼新疆棉花田。（圖／CFP）



此外，大陸藝人王一博、譚松韻也在25日宣布終止與NIKE的合作，王一博的經紀公司樂華娛樂更發布聲明強調，「我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。」

不過，相較於H&M被各大電商平台下架，還在「百度地圖」上被消失，NIKE、GAP、Zara、Uniqlo等品牌目前都還可在電商平台上被搜索、購買，抵制力度明顯較弱。

事實上，上述品牌幾乎都是國際非營利組織「良好棉花發展協會」（BCI，The Better Cotton Initiative）的會員，去年會發布停止採購新疆棉的聲明，就是因為BCI決定暫停在新疆發放BCI的棉花許可證，而同樣為BCI會員的品牌還有Adidas、IKEA、無印良品等200多個。

對於BCI對跨國服飾品牌造成的影響，大陸官媒《環球網》指出，BCI是非營利組織，同時是世界上影響力正在逐漸增大的棉花標準認證機構，關於「良好棉花」的認證標準，正被推向全球市場，「大多數企業加入BCI的初衷只是希望保證衣服品質，也認可其環保的理念，但BCI現在摻和進西方一些反華勢力對新疆搞出的禁止遊戲，使這些企業受到牽連。」

▼H&M在淘寶上已無法被搜尋。（圖／翻攝淘寶）

