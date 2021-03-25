【專訪翁茂鍾】揭開27本筆記本與高價襯衫的真相

記者吳銘峯、宋良義、王淑君／台北報導

翁茂鍾是佳和紡織集團的第二代，雖然年紀已經60多歲，但身材保持良好，說起話來聲音渾厚，講話速度不快，但卻風度翩翩，不同於一般的紅頂商人。

這次遭指涉其與司法官不當飲宴，引發司法醜聞，沉寂多日的他，終於選擇站出來為自己跟法界友人澄清。他以台語說著，「個人喜歡交朋友，各行各業都有，也不是只有針對司法界，這次卻連累司法界這麼多朋友，幾乎是跟我換過名片、見過一次面的人，都被舖天蓋地的調查。」言畢，他深深地鞠躬，與這些遭牽累的朋友致歉。

27本筆記本只是年度行事曆

媒體鎖定他的「27本筆記本」，說是「現代版百官行述」、「死亡筆記本」，但他澄清，「我沒這麼偉大，這些名詞都是媒體創造出來的。其實只是一年一本的行事曆，很多人都跟我一樣，也都有這樣簡單的紀錄。」也就是因為內容不重要，翁茂鍾隨意放置在宿舍內，檢調調查時才能輕易取得，顯見行事曆內容確實無足輕重。

「我從年輕時就有類似寫日誌的習慣，會將比如說參加什麼場合換到的名片，交給秘書做個紀錄；或有客人來訪，或有什麼會議、活動，都會做一個簡單的紀錄。完全沒有什麼特殊目的，更遑論不良企圖。」他無奈地表示，「我實在不知道，就只是幾本筆記本卻被媒體這樣看圖說故事。筆記本的內容其實很單純，如果大家可以去了解，就會發現跟一般人的沒有什麼不同。」

送自家優質襯衫當伴手禮

而被認為長期送襯衫，就是收買司法官，好影響自己的官司。翁茂鍾說，「台灣的紡織業算是台灣之光，在生產過程中，有些布頭、布尾這些原本要丟棄的，這些布料品質這麼好，丟了真的很可惜，所以我就花費了一些加工費用，製作成襯衫，用來當作伴手禮，送給兄弟、朋友，還可以順便宣傳產品。」

他還解釋，送襯衫是他數十年來與人交往的禮節習慣。留日的他相當重視禮數，他說，「這是我從少年至今、從進到公司服務，一直到現在都有的行為。贈送的對象幾乎是很多朋友都有，有的已經退休、有的年紀很大，還是照樣送。這其實是很單純的人情義理、人情世事。」

在媒體操作下，事件持續擴大延燒，翁茂鍾認為，「一件完全子虛烏有，二、三十年來照著行事曆記載，就是朋友間單純的交往。竟然事後若有官司，訴訟期間若有接觸，就被形容為不當接觸，這個是天大的冤枉。」「很遺憾有特定媒體，不曉得什麼目的，有系統性的、策略性的，幾乎是完全沒根本人有任何接觸、求證之下，去捕風捉影、信口開河，設定一個入人於罪的假設，這對本人以及被波及的眾多朋友，真的是非常大的栽贓。『媒體殺人』，一點也不假。」他也強硬表示，未來若媒體沒有節制的不實報導，他將採取法律行動。

訪問的最後，對於司法單位將重啟4大案，翁茂鍾問心無愧，「個人完全相信司法，我也自信經得起考驗、經得起檢驗，希望司法能夠審慎公平、毋枉毋縱，詳細調查，還原事件的真相，這是我最期待的。」

▼司法單位重啟4案的調查，翁茂鍾對此自認經得起考驗。（圖／記者周宸亘攝）