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【專訪翁茂鍾】被說高鐵上耍特權？卻是台北一路站到台南以示抗議

▲▼法律雲獨家專訪翁茂鍾。（圖／記者周宸亘攝）

▲被說是高鐵耍特權的翁茂鍾，當時卻是從台北一路站到台南。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

佳和實業董事長翁茂鍾案爆發後，他被媒體起底，曾在2015年間搭乘高鐵時對列車長爆粗口，遭判罰金1萬元定讞。當時媒體都說他為了不想補票475元，在高鐵上耍特權。翁茂鍾也還原現場，實際上並無補票需求，他是不滿列車長服務態度，反而站在車廂玄關口，不願入座，一路從台北站到台南，以示抗議。

這又是被媒體砍了一刀的烏龍事件！當時媒體根據檢方的起訴書，均做出如下報導，大意是說：2015年8月14日晚間10點多，翁茂鍾買了台北到台南的高鐵自由座，上車後他找了黃姓列車長，希望自由座升等商務艙。而翁入座後，因不想補票475元，自稱是「高鐵執行長鄭光遠友人」，還對列車長爆粗口，最後翁茂鍾被判罰金1萬元定讞。

但實際上並非如此，翁茂鍾受訪時表示，當天他喝了一點小酒，搭上末班高鐵要趕回台南，因時間來不及，所以先買了自由座，上車後到了車廂玄關處，請求列車長找尋商務艙座位並補票。但列車長隨即回稱，先入座再補票。翁茂鍾誤以為要先補票才能入座，他認為怎麼會還沒坐下就要求先補票，服務態度實在不好，就有點不舒服，堅持要先入座才補票。結果列車長不理會，以另有事忙為由離開。翁茂鍾不滿，也不願入座，就一直站在玄關處。

列車開過板橋站後，列車長突然轉回玄關處，對翁茂鍾說，行控中心PSC來電，說前方有商務艙空位，不需補票就可以入座。但翁茂鍾拒絕，還爆出了三字的「口頭禪」，並一路從台北站到台南，堅持不入座。事後列車長提告，翁茂鍾因此被起訴。法院審理時，翁茂鍾雖當庭對列車長道歉，但最後仍被法院判罰金定讞。

翁茂鍾認為，媒體報導與事實真相頗有出入，當時只是為了表示不滿，一路從台北站到台南抗議，雖不小心爆了粗口，但他已經向列車長道歉。如今事過境遷，但他追求真相，不相信「真相喚不回」，也希望如此說明，能讓社會大眾明白，他絕對不是貪小便宜、耍特權的人。
 

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