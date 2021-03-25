【專訪翁茂鍾】「絕無」追殺孤兒寡母、威逼叔父自首含冤亡

▲翁茂鍾出面澄清並舉出許多證據，釐清疑點及釋疑。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

佳和實業董事長翁茂鍾被捲入司法醜聞案件，連帶公司20年前的案件也被媒體翻出，再套上「銀行員之死」、「追殺行員兩幼女」、「威逼叔父吳仙富自首、為公司擔罪，最後含冤過世」等聳動標題。對此，翁茂鍾一一提出解釋，並佐以法院文書，證明這些報導內容全非事實。

一切的開始要從1997年間說起。當年，在佳和紡織旗下的怡華公司擔任財務副總的吳仙富，未經董事會同意，私下找百利銀行操作衍生性金融商品，並以公司名義開出1,000萬美金本票，交給百利銀行。但最後虧損連連，百利銀行遂持本票向法院聲請強制執行。法院裁定，百利銀行以新台幣1.4億元就可擔保進行執行；另也准許怡華公司提存2.8億元反擔保，免於執行。

當時的百利銀行資產負債管理部經理諸慶恩等人，就開出1.4億元的百利銀行可轉讓定存單，擔保強制執行；怡華公司為免遭執行，也提存2.8億元進法院，另外也提出民事訴訟「確認本票債權不存在」。沒多久，中央銀行進行業務檢查時發現，百利銀行開給法院擔保的定存單，根本就沒有實際存款收入，不符銀行作業常規，央行遂向檢調單位檢舉。翁茂鐘說，「這不是怡華公司利用關係發現的，完全是中央銀行業務檢查時發現，央行再通知法院，法院再通知兩造。」最後，台北地檢署依照行使偽造有價證券等罪，對諸男等人提起公訴。諸男一審無罪，但二審逆轉改判有罪，上訴第三審期間身亡。

▲中央銀行的文件，證明諸慶恩的行為乃是被央行察覺後，報請檢調而遭檢方提起公訴。（圖／記者周宸亘攝）

諸男刑案部分二審審理時，怡華公司依照訴訟慣例，以諸男、百利公司等為共同被告，提出刑事附帶民事訴訟，針對提存法院2.8億元資金，求償利息損失近2千9百餘萬元（因資金提存法院無法收利息，但若資金存銀行可收定存利息，故怡華被假定存單欺騙而提出反擔保，恐受有利息損失），這時諸男二審有罪後卻不幸身亡。

弔詭的事情卻在此時發生。諸男妻子向法院具狀，表明拋棄繼承諸男財產，亦即從諸男所涉求償案件抽身；但諸男的兩名幼女卻採取限定繼承，並聲明承受諸男所涉訴訟。翁茂鍾拿出當時法院轉交的諸家家屬聲請承受訴訟狀，「其實諸慶恩意外死亡，怡華公司是不知情的，是因為這紙承受訴訟狀才知道的。諸慶恩的幼女聲明承受訴訟，而且他們還委任理律律師事務所的3名律師擔任訴訟代理人，絕對不是我們去追殺諸家的孤兒寡母！」

▲諸慶恩的女兒們向法院聲請承受訴訟，並委任理律的3名律師打官司，絕非被怡華公司追殺。（圖／記者周宸亘攝）

而捅出大簍子的吳仙富，在怡華公司提出的「確認本票債權不存在」中，逐步被法院查出是他私下搞鬼。在台北地院一審言詞辯論終結（1998年3月3日）後，全案即將宣判（1998年3月8日）前，吳仙富知道自己可能會面臨刑事追訴，才主動到台南地檢署自首。

「即將出庭的吳仙富即將面臨三個選擇：第一個，如果他出庭的時候，法官發現他偽造有價證券，就會主動將他移送。再者，若百利銀行打輸官司，百利銀行絕對會告他。最後，怡華若打輸了，怡華也會告他。因此，他最好的選擇就是自首，可以減輕其刑。」翁茂鍾說，「公司絕對沒有這個能耐逼他自首，若有能耐的話，本票債權不存在剛開始，就會策動他去自首了。」

而媒體說吳仙富含冤而死，翁茂鍾指出，「吳仙富先生在民國86年（1997年）事發當時就已經罹患兩個癌症，但因為身體保養得宜，所以直到民國104年（2015年）才過世，享高壽82歲。再加上，事情一發生後（1997年）就離開公司，所以他也不曉得公司跟諸慶恩間有官司，應該不至於為了諸家孩子的事情含恨而死，這是子虛烏有的指控。」