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長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人分析「船長下場」：以後不用跑了

▲▼長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

▲長榮貨輪擱淺蘇伊士運河。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

長榮海運超大型貨櫃輪「長賜號」23日在蘇伊士運河發生擱淺事故， 是有史以來在蘇伊士運河上擱淺的最大船隻，全球至少有100艘想要通過紅海及地中海的船隻，在等待事故排除。對此有一位專業網友在PTT八卦板分析，船長的下場，大概以後不用跑了。

原PO表示，現在所有人的目標，都是趕快把船移開脫困，但是在移開的過程，就已經開始追究權責，首先是船長，「合約獎金掰掰了」，因為這次的事件造成了船期耽誤、發生船安危機、又造成船公司被追究賠償，「跑一輩子也賠不了那麼多錢，因為船長就是船東代表啊」。

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其次是輪機長，「合約獎金也是掰掰」， 輪機長如果在航行運河期間,有主機不來俥,船艏推進器不來俥,發電機倒電，舵機掛了，接連造成航行安全問題，「未來大概也不用跑了」。

▲長賜號（紅框處）造成蘇伊士運河雙向大堵塞。（圖／翻攝自船運監測網站VesselFinder）

▲長賜號（紅框處）造成蘇伊士運河雙向大堵塞。（圖／翻攝自船運監測網站VesselFinder）

原PO進一步指出，如果領港員（引水人） 在船上知道這條船機艙有航行功能上的問題，第一時間就會用衛星電話連絡PSC （ Port State Control 港口國監督） ，等這條船脫困後靠港，就是接二連三PSC 稽核，「現在在船上的船員心情就是準備靠港受死了的心態了」。

原PO還說，最慘的就是靠港完公司立刻派新的船長、輪機長去接手帶領現在的船員，被換掉的船長跟輪機長，未來不知道有沒有船可以跑。

至於船隻本身的問題， 就看可不可以進行臨時性維修，之後再找時間進塢做換鋼板或螺旋槳的維修，如果真的不行，驗船師不給過，只能直接拖去進塢了，「這真是一秒十幾萬美金上下，船長、輪機長還不能不飛天嗎？」

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