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長榮貨輪「慘卡運河近48hrs」　荷蘭傳奇團隊SMIT馳援！

▲▼長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

▲長榮海運超大貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣時間25日上午推特再度瘋傳長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）部分脫淺的消息，但經查證，長賜號仍停滯不前，船舶管理公司BSM稍早也已澄清，目前蘇伊士運河仍未恢復通航。另據持續追蹤擱淺狀態的John Scott-Railton指出，荷蘭疏浚公司Boskalis旗下團隊預計當地週四凌晨抵達現場馳援。

荷蘭疏浚公司Boskalis子公司「Smit Salvage」（SMIT）現已派出10人菁英團隊，預計於當地25日凌晨抵達當地。彭博形容，SMIT團隊經常在猛烈暴風之中營救船隻，擁有最大膽海上救援代名詞的稱號，曾於2001年打撈一艘沉沒俄羅斯核潛艇，以及2012年協助歌詩達協和號觸礁擱淺郵輪將其內部燃料取出。

長賜號於當地23日上午7時40分（台灣時間23日下午1時40分）左右發生擱淺事故，卡在蘇伊士運河，導致後方至少100艘船隻壅塞，受困時間超過40小時。航運專家此前表示，一旦運河雙向封鎖的狀態無法在未來24至48小時內排除，部分業者可能被迫選擇讓船隻繞行非洲好望角，但這也將會使得航程增加約一週的時間。

CNBC此前引述路透社消息，依據航運消息人士及目擊者的最新說法，長賜號「部分脫淺」（partially refloated）現正移動中，沿運河岸線移動。但港口代理GAC公司蘇伊士運河事務副總經理麥卡威（Ahmed Mekawy）已澄清，長賜輪仍處於擱淺狀態，先前言論有誤。依據外媒消息，現已有至少10艘拖船來到現場協助脫困作業。

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