雙北論壇29日登場！　柯文哲盼與侯友宜討論「八里污水廠」





▲新北市長侯友宜（左）出席由台北市政府舉辦的2020年雙北論壇，並與台北市長柯文哲（右）握手。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

一年一度的雙北論壇訂於29日登場，此次由新北市主辦，地點選定於五股垃圾山，將聚焦於交通、環保、防疫議題，包括樹林萬大線規畫、淡北道路開發、環狀線營運等。

台北市政府發言人陳智菡表示，此次會就各項民生焦點交流，例如八里污水廠移交問題，新北過去皆未能參與，盼能在雙首長會議中進行實質討論。

根據新北市政府的規劃，今年雙北論壇將選在五股垃圾山的「楓江關係企業」，原因是新北市2019年9月推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，但仍受於於洪水平原管制區，若要解禁必須配合台北市社子島高保護措施完成，新北藉此分享五股整頓成果；當日也會公布，五股垃圾山將改名為票選最高的五股夏綠地。

侯友宜說，五股垃圾山不只是把它「整頓」完，接下來還有五股擴大都市計畫，涉及洪水平原管制線架高、社子島的洪水平原管制線的兩邊，都須仰賴雙北合作、共同思考。

至於台北市於今年雙北論壇的焦點，陳智菡指出，仍會就各項民生焦點與雙北交流，例如共推雙北批發市場供應人代號實名制，讓市民吃得更心安，又如懸宕已久的八里污水廠移交問題，「過去雖已召開多場清點會勘，新北皆因故未能參與，本次希望能在雙首長會議進行實質討論。」

陳智菡強調，雙北共同的生活圈，兩市市民交流密切，除一年一度市長層級會議外，雙北間也由副市長層級相互聯繫，積極推動各項合作案，例如雙北首度以兩個城市聯名共同申辦2025年世界壯年運動會，交通、環保永續等議題，也有賴兩市密切合作，共同提升市民生活品質。

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