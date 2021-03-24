柯文哲秀數據打臉何欣純　北市用水大戶每度漲了近3倍





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

台灣西部旱象難解，水資源成為網友熱門討論的話題。對於民進黨立委何欣純日前質疑，以一般家庭用水度數來看，台北市水費比其他縣市更便宜，台北市長柯文哲表示，他在2016年提出合理調整水價計畫，每月用水在20度以下的一般家庭維持每度5元不調整，但1000度的用水大戶「從原先的每度7.6元調漲到20元，每度漲了近3倍。」

「檢討水價，不要轉移焦點。」柯文哲24日透過臉書表示，台灣的水價一直非常低廉，他在擔任市長後，發現台北市的水價竟然已經將近20年沒有調漲，而如此低廉的水價，背後是政府在補貼，用越多就表示政府的補貼越多，「這非常不合理！」當用水不需要付出等值代價，就不會珍惜，也不利於水資源的永續發展。

柯文哲說，自己在2016年提出合理調整水價的計畫，主要精神是「一般用戶與省水戶不調」，但是「用水大戶應該付出更多水費」，這樣才符合公平正義。

當年北市水費調整公式，是一般家庭每月用水在20度以下的維持每度5元，不調整約佔6成；超過後逐步往上調漲。柯文哲強調，最高級距是每月超過1000度的大用水戶，從原先的每度7.6元調漲到20元，每度漲了近3倍。

柯文哲指出，調整後北水一般20口徑用戶，平均每月水價（基本費+用水費）是20度168元、台水則是204元，2020年平均北水售水單價約11.11元、台水售水單價約10.96元，北水大用戶平均水價在2015年時約為6.85元，2020年約為16元，「台北的水價不但不像立委所說的比較便宜」。

柯文哲表示，以價制量的效果是，大用戶用水量從7654萬噸降到6893萬噸，減少將近一成。因為水價合理調整，台北市更有經費投入管線修漏汰換、設備整備擴充以及水源保育節約用水的工作。去年台北日用水量降為181萬噸，和2005年的230萬噸相比，整整少了49萬噸，水價調整、防漏、節水各種工作做好做滿，一年才能省下半座翡翠水庫。

柯文哲強調，水價一直都是政治問題，當年要調整的時候，各方反對壓力非常龐大，但他還是堅持踏出這一步，因為太便宜的水價只是債留子孫、坐視資源浪費。「請經濟部就事論事，檢討水價而不是轉移焦點，不只如此，更要全面檢討如何節水、防漏，讓水資源的使用更有效率，才可能讓台灣真正擺脫缺水之苦。」

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