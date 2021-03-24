三總、馬偕也能打疫苗！北市接種醫院「新增2家」　共配發1300劑





▲柯文哲赴和平醫院視察疫苗施打狀況，並慰問一線工作人員。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

AZ疫苗於22日開打，新北市長侯友宜24日表示，新北市疫苗接種醫院再增6家，新增2000劑。而台北市政府其實也不斷再申請增加接種疫苗醫院，除了原本被核准的9家之外，後續申請的2家三總、馬偕醫院皆已被中央通過，因此24日新增1300劑，預計25日開放第一順位的醫護人員施打。

侯友宜24日在市政會議中表示，衛福部核准部立台北醫院、汐止國泰、輔大醫院、三峽恩主公、新北聯醫與新店耕莘6家醫院接種AZ疫苗，感謝中央再提供2000劑。

不只新北市有增加疫苗接種醫院，台北市衛生局疾病管制科長余燦華受訪時表示，北市原本向中央申請19家設置專責病房或負壓隔離病房的醫院，後來中央核准其中9家，並於22日施打疫苗；北市後來又再申請2家醫院，分別為三軍總醫院和馬偕紀念醫院，並且已經被中央核准，將新增1300劑疫苗，分別為三總700、馬偕600，將在24日配送疫苗至該醫院，並規劃於25日正式開打。

余燦華提及，除此之外，他們23日也又再申請了聯合醫院其他4個院區，分別為中興院區、仁愛院區、忠孝院區、陽明院區，以及台安醫院和國泰醫院，正在等候中央核定。

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