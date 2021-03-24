謝立功找「反同勢力」合作挨批敗票　柯文哲：加分比扣分多就好

▲柯文哲出席「明倫設計新創基地 D.Lab」正式啟用活動。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨積極佈局2022地方選舉，兼任新北市黨部主委的秘書長謝立功，找來安定力量李國憲擔任新北市黨部副主委，加上又爆出謝立功向黨報告，前安定力量主席孫繼正有意參選議員，由於李國憲與孫繼正反同立場鮮明，引發黨內與挺同民眾不滿。兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲24日表示，人不可能每張考卷都100分，只要加分比扣分多就好。

民眾黨新北市黨部於21日成立，黨部主委由謝立功兼任，副主委則找李國憲，使前桃園市議員王浩宇表示，李國憲過去是反同立場鮮明的「安定力量」成員，消息一出，立刻引發挺同人士不滿，質疑民眾黨對同性戀議題的態度。

不只找了李國憲，外傳謝立功還有意要找前安定力量主席孫繼正，披上「白戰袍」選議員，引發民眾黨黨員不滿，質疑沒有政治敏感度，李國憲與孫繼正的反同立場，也讓柯文哲又栽在同性議題上，根本是在替柯文哲「敗票」。

被問到謝立功是否帶給他困擾？柯文哲24日出席「明倫設計新創基地 D.Lab」正式啟用活動時表示，人不可能每張考卷都拿100分，只要認真做事這樣就好了，每天有進步一點，有時候會扣分，有時候也會加分，只要加分比扣分多就好了。

被追問謝立功是加分多，還是扣分多？柯文哲先是反問，「你為什麼這麼愛挑撥離間？」他自己每天也都被別人抱怨。

最後，關於民眾黨24日要公布第二波黨部主委名單，是否已經全部底定？柯文哲表示，很多也是暫時代理，有些都做到一半而已。