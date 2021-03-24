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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北論壇29日「垃圾山」登場　侯友宜：五股、社子島開發需雙北合作

▲▼柯文哲、侯友宜「柯侯會」。（圖／北市府提供）

▲侯友宜、柯文哲。（資料照／北市府提供）

記者羅婉庭／台北報導

一年一度的雙北論壇今年訂於3月29日登場，由新北市主辦，並選定地點於五股垃圾山，將聚焦於交通、環保、防疫議題，包括樹林萬大線規畫、淡北道路開發、環狀線營運等。新北市長侯友宜24日表示，五股擴大都市計畫、社子島議題還需雙北合作。

侯友宜說，新北市在五股垃圾山的整頓工程上，差不多已經告一段落，雙北之間要分享工作上值得互相來學習的地方。目前五股垃圾山的過去、現在、未來，都涉及到雙北共同討論項目。

侯友宜說，五股垃圾山不只是把它「整頓」完，接下來還有五股擴大都市計畫，涉及洪水平原管制線架高、社子島的洪水平原管制線的兩邊，都須仰賴雙北合作、共同思考。

今年雙北論壇將選在五股垃圾山的「楓江關係企業」，原因是新北市前年9月推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，但仍受於於洪水平原管制區，若要解禁必須配合台北市社子島高保護措施完成，新北藉此分享五股整頓成果。當日也會公布，五股垃圾山將改名為票選最高的五股夏綠地。

▲新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，強制拆除鑫順工程行、貝多芬汽車旅館。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，強制拆除鑫順工程行、貝多芬汽車旅館。（圖／記者羅婉庭攝）

▲過去五股垃圾山由黑幫佔地，經營各種違法事業，侯友宜上任後加速整頓、全面拆除。（資料照／記者羅婉庭攝）

▲全國青年景觀競賽冠軍隊伍 打造五股垃圾山「心環原」絕美場域。（圖／新北市景觀處提供）

▲五股垃圾山經過拆除、整頓及綠化設計，景色換然一新。（圖／新北市景觀處提供）

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