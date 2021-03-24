文化局活動驚見「賣盜版鬼滅、迪士尼」　王鴻薇批：北市府丟臉！

▲王鴻薇表示，有民眾陳情，信義區香堤大道廣場上販售盜版商品。（圖／王鴻薇議員辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市信義計畫區百貨雲集，吸引不少民眾到此消費購物，其香堤大道廣場上也充斥許多街頭藝人與攤商，相當熱鬧。不過台北市議員王鴻薇指出，香堤大道廣場於1月底舉辦的創意市集活動，竟有攤商販售大量鬼滅之刃、迪士尼等盜版商品，經查是向北市文化局承租場地舉辦，使她痛批市府場地傳出盜版品「真的很丟臉！」

王鴻薇24日表示，信義區香堤大道廣場於1月底舉辦創意市集活動，她接獲民眾檢舉，該活動中竟有攤商販售及陳列大量懶懶熊、鬼滅之刃、迪士尼等盜版周邊商品，經查該活動是向台北市文化局承租場地，「市府場地舉辦的文創市集，竟然傳出充斥盜版品，真的是很丟臉！主管機關文化局監督不力，要負起最大責任。」

王鴻薇指出，文化局提供當天活動現場稽查照片，顯然與民眾提供的照片出入很大，她目前已具體要求各局處未來類似活動，應落實查明香堤廣場各攤位販賣商品，而非虛應故事。

王鴻薇說，目前各國版權意識日益抬頭，各公司也都對於相關權益會積極提告，活動中的迪士尼、鬼面之刃等，都是跨國公司，都有自己的法務系統，對於市府出租場地，在上面賣盜版，實在是丟臉丟到國外去，「真要告起來，市府也難辭其咎！」且到底為什麼稽查人員跟民眾看到的會差這麼多？這應該全面檢討，也讓人質疑市府是不是真的有在監督？還是虛應故事而已。

王鴻薇也說，也有民眾質疑承租的審查標準，現在有許多市集活動，美其名是文創商品主題，但是攤商賣什麼，應該要有個準則，否則失去原本的主題，也徒增管理人員負擔，讓每個市集都看起來差不多；市府對於活動規劃與審核應該有具體標準，文創市集涉販賣盜版一定要嚴查，只要屬實應該禁止再向市府承租場地，以免一再令人傻眼。

對此，台北市文化局也於24日下午回應，經查主辦單位販賣的商品，非屬原本申請計畫書所列商品清單中商品。已函知主辦單位列入行政考核紀錄，作為未來活動申請重要依據，並請主辦單位務必遵守商標法等規定，日後若有相關情事發生，將依情節重大違規處理方式，於一年內不受理其活動申請。

其他人也看了這些新聞...

►快訊／有信心 蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」

►蘇貞昌施打AZ疫苗照片曝光 5張現場圖破除「假針」傳言

►快訊／蘇貞昌手比「OK」 陳時中陪同進台大施打AZ疫苗

更多熱門新聞...

►亞東醫院AZ疫苗開打 醫護響應：不打疫苗疫情就沒有結束的一天

►亞東院長林芳郁打新北第一針 侯友宜：4900人登記第一波施打

►中央只准新北4家醫院開打 侯友宜：光分配給醫護的量劑都不足

►振興一下我們的美麗