百船塞爆蘇伊士運河！　埃及急下令開舊河道疏散

▲長榮貨輪擱淺讓蘇伊士運河被塞爆。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河意外擱淺，導致雙向貨輪都無法動彈，目前至少有100艘船隻「卡在」紅海和地中海之間。路透社最新消息指出，埃及蘇伊士運河管理局（SCA）目前正引導這些船隻改道至附近的一條舊水道通行。

位於埃及西奈半島西側的蘇伊士運河是全球少數可以讓大型商船通行的無船閘運河，它橫跨亞洲、非洲交界處的蘇伊士地峽，頭尾則在地中海側的塞德港和紅海蘇伊士灣側的蘇伊士兩座城市之間，是世界上最重要的水路之一。每天，有近百艘船隻需要航經蘇伊士運河來從事貿易活動，佔了世界海運貿易的14%。

外媒早前報導，目前紅海和地中海之間有至少100艘船隻因這起擱淺事故被卡在原地，而長賜號的救援行動仍需至少2天才能完成，因此疏散這些船隻是救援長賜號以外的首要任務。路透社報導，SCA目前已緊急開放附近的舊水道，並設法引導受困船隻改道。

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