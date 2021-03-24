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起底蘇伊士運河！「金雞母」年賺57億美元　長賜號恐卡死全球物流

記者葉睿涵／綜合報導

蘇伊士運河（Suez Canal）是世界上最重要的水路之一，全長193.3公里，每年有約25000艘船隻通行，但如今長榮海運大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）卡在蘇伊士運河「卡死不動」，還造成嚴重大阻塞，恐怕將對全球物流造成影響。

▲▼蘇伊士運河。（圖／翻攝自推特／@civil_diario）

▲蘇伊士運河地理位置良好，是世界極為重要的水路之一。（圖／翻攝自推特／@civil_diario）

地理位置佳！船隻「免繞好望角」直通紅海　航運時間省42%

位於埃及西奈半島西側的蘇伊士運河是一條人造水路，它193.3公里、深24公尺、寬205公尺，是全球少數可以讓大型商船通行的無船閘運河。蘇伊士運河橫跨了亞洲、非洲交界處的蘇伊士地峽，頭尾則在地中海側的塞德港和紅海蘇伊士灣側的蘇伊士兩座城市之間。

它將大西洋、地中海和印度洋連接在一起，連結了歐、亞兩大洲的南北雙向水運，讓船隻可以不必繞過非洲好望角，就直接通過紅海駛向目的地，大大地縮短了東西方之間的航程，省下約42%的航運時間。

始於古埃及時代！每天50艘船隻航行　為「150億美元收入」拓寬加深

運河的開鑿最早始於古埃及第12王朝，法老辛努塞爾特三世為了進行直接貿易，下令挖掘一條「東西方向」的運河，連接紅海與尼羅河。部分證據顯示，這條運河至少被使用至公元前13世紀的拉美西斯二世時期，才被荒廢。

1869年，在法國駐埃及領事雷賽布（Ferdinand Marie Vicomte de Lesseps）耗費逾11年的的努力促成下，蘇伊士運河終於開通，也讓航海貿易取得了革命性的成功。每年，有數以萬計的船隻行經蘇伊士運河，佔了世界海運貿易的14%。

為了適應國際航運日益擴增的需求與增加收入，埃及在2015年8月6日耗資80億美元擴大水道，不止拓寬且加深了原有的河道外，還打算開鑿新的河道，讓船隻航行和等待的時間從22小時縮短至11小時，並讓每日航行的船隻數量從原有的49艘增加到97艘。政府預計，在新河道開通後，運河收入將在2023年增至150億美元。

▲▼蘇伊士運河。（圖／翻攝自推特／@NoonsiteEditor）

▲每年約有25000艘船行經蘇伊士運河。（圖／翻攝自推特／@NoonsiteEditor）

100艘船「卡住埃及金雞母」！　長賜號擱淺恐衝擊全球物流

蘇伊士運河是埃及的重要外匯收入來源，埃及政府規定，所有行經蘇伊士運河的船隻必須繳交通行費。據路透社報導，埃及在2019年7月到2020年6月，靠著蘇伊士運河就淨賺57.2億美元，相當於每天為埃及政府收進1567萬美元的外匯。另外，船隻還得交付引水費、航標等等的費用，可以說是埃及經濟的「金雞母」。

如今，長賜號在蘇伊士運河卡住，造成嚴重大阻塞。《彭博》報導指出，蘇伊士運河目前至少有100艘船隻無法往來於紅海和地中海之間，運河暫時無法恢復正常運作，恐怕將對全球物流造成影響。

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