起底蘇伊士運河！「金雞母」年賺57億美元　長賜號恐卡死全球物流

蘇伊士運河(Suez Canal)是世界上最重要的水路之一,全長193.3公里,每年有約25000艘船隻通行,但如今長榮海運大型貨櫃輪長賜號(Ever Given)卡在蘇伊士運河「卡死不動」,還造成嚴重大阻塞,恐怕將對全球物流造成影響。

▲蘇伊士運河地理位置良好,是世界極為重要的水路之一。(圖/翻攝自推特/@civil_diario)

地理位置佳!船隻「免繞好望角」直通紅海 航運時間省42%

位於埃及西奈半島西側的蘇伊士運河是一條人造水路,它193.3公里、深24公尺、寬205公尺,是全球少數可以讓大型商船通行的無船閘運河。蘇伊士運河橫跨了亞洲、非洲交界處的蘇伊士地峽,頭尾則在地中海側的塞德港和紅海蘇伊士灣側的蘇伊士兩座城市之間。

它將大西洋、地中海和印度洋連接在一起,連結了歐、亞兩大洲的南北雙向水運,讓船隻可以不必繞過非洲好望角,就直接通過紅海駛向目的地,大大地縮短了東西方之間的航程,省下約42%的航運時間。

