石油「慘卡」蘇伊士運河！全球油市受衝擊　長賜號恐害油價飆漲

▲長賜號卡死蘇伊士運河，恐衝擊全球能源產業。（圖／翻攝自推特／@ShivAroor）

記者葉睿涵／編譯

長榮長賜號在蘇伊士運河擱淺，導致雙向貨輪都無法動彈，而救援還至少需要2天的時間。這條重要水路的堵塞，導致大部分的石油和燃料都被卡在蘇伊士運河，能源供應鏈被迫中斷，進而導致全球能源存在價格飆漲的可能。

據彭博社報導，蘇伊士運河連結了歐、亞兩大洲的南北雙向水運，對於全球能源的運輸極其重要，如果運河持續阻塞，將迫使仰賴中東原油供給的歐美煉油廠尋找替代來源，進而導致能源價格上漲、亞洲油量減少。

The world’s busiest maritime trade route has been thrown into turmoil after the container ship ran aground on Tuesday, blocking traffic in both directions.https://t.co/gKWQC7WgfA — Hindustan Times (@htTweets) March 24, 2021

儘管運河的阻塞只會持續幾日，但全球的能源市場仍會受到波及，尤其是這些精煉商、貿易商和生產商之前已為疫情帶來的衝擊而頭疼不已。船運經紀公司Banchero Costa的負責人萊茲欽斯基（Ralph Leszczynski）表示，歐洲進口商有很多可以不用經過蘇伊士運河的替代方案。

他指出，歐美國家可能會將目光投向美國墨西哥灣沿岸地區、北海、俄羅斯、西非等地區，但分析師認為，替代能源的需求量增加，將讓能源的價格因此飆升。

The Suez Canal has been blocked by a large container ship that ran aground while turning in the narrow channel, causing one of the largest shipping pile-ups in history: https://t.co/XixT2TAf8E pic.twitter.com/BHvwdSFBoe — Shiv Aroor (@ShivAroor) March 24, 2021

彭博社之前報導指出，蘇伊士運河目前至少有100艘船隻被卡在紅海和地中海之間，而運河又是全球石油和燃料運輸的主要道路，因此全球能源產業恐怕將受到不小的影響。

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