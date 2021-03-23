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社會 社會焦點 保障人權

巴哈姆特貼「警察之子性侵」挨罰6萬　正義哥直奔南投抗議聲援

記者高堂堯／南投報導

南投某高中去年爆發「警察之子」的性侵疑雲，南投縣政府日前依兒少相關法令，對充斥揭露當事人個資留言的巴哈姆特論壇開罰6萬元；關心兒少議題的網紅「正義哥」徐奕中午則到南投縣府前聲援巴哈姆特，並呼籲中央政府修法揭露兒虐等加害人個資，保護被害人和民眾權益。

▲「正義哥」徐奕赴南投縣府陳情、聲援巴哈姆特。（圖／記者高堂堯攝）

▲「正義哥」徐奕赴南投縣府陳情、聲援巴哈姆特。（圖／記者高堂堯攝）

巴哈姆特昨發表聲明指出，成立二十餘年一直很關心兒少議題，南投縣府第三次來函時，因疑似違法文章已高達406篇，為免引發更多非理性討論，與承辦人溝通後，並未進行單次大規模刪文，改採人工刪除活躍之違法貼文，並由系統依時間自動清除非活躍貼文等方式進行處理，未料縣府第4次來函就逕行開罰，對此表達遺憾。

▲「正義哥」徐奕赴南投縣府陳情、聲援巴哈姆特。（圖／記者高堂堯攝）

▲「正義哥」徐奕（右）赴南投縣府陳情、聲援巴哈姆特。（圖／記者高堂堯攝）

徐奕今天中午到南投縣府大門表達陳情之意，但縣府相關主管和承辦人員都北上監院報告此案，因此由社會勞動處職員前往接見。

徐奕認為，巴哈姆特與他都很關心兒少議題，該保護該遮蔽個資的部分都會注意，「慢慢刪文、安撫（網）民心才是對的」，如果一下子刪太多，網友反而會有站方受政治壓力等不當聯想，質疑社會處急於處理，「是擔心（加害人）被肉蒐嗎？這是在保護加害人還是被害人？」

徐奕也呼籲，中央政府應修法將加害人刑責升到最高，並賦予地方政府公布兒少案件加害人的權力，如比照衛福部公布判刑確定的惡保母、黑心托嬰中心名單，除可讓民眾有所警覺，也可透過輿論力量遏止加害人再次犯罪。

南投縣社會勞動處副處長張木斌回應，縣府尊重也支持民眾的監督及網路言論自由，本案主要針對「揭露個資」文章予以處理，是依據兒少法的第46條相關規定；縣府了解民眾的疑慮，網路平台如果有疑義，也可以向中央主管機關衛福部提起訴願。
 

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