「小商人」號召改名「口交惡徒」參選　南投縣府：若嚴重違法將查處

▲臉書粉專「小商人」PO出性侵案當事人個資，嗆聲要南投縣府開罰。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣去年傳出未成年的警察之子性侵女同學，縣府多次要求巴哈姆特等網路平台刪文，並以兒少保護相關法條對巴哈姆特開罰6萬元；臉書粉專「小商人」昨（23）日卻在臉書PO出嫌犯全名，直指其為「口交惡徒」，號召鄉民改此姓名參選；南投縣府回應，若後續違法行為嚴重將查處。

該粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」，現有17萬追蹤者；版主昨晚先PO文表示「這世界上除了錢，沒有人可以要我刪文…XXX（嫌犯姓名）口交惡徒」，還說南投縣府如果要求刪文，就要徵求南投鄉民改名為「XXX（嫌犯姓名）口交惡徒」參選縣議員，「因為可以聽到開票人員喊『XXX（嫌犯姓名）口交惡徒』一票，就是爽。」

▲臉書粉專「小商人」PO文號召鄉民改名「口交惡徒」參選，疑被網友檢舉下架。（圖／記者高堂堯翻攝）

「小商人」更回文標記南投縣警察局，喊話「6萬而已，來！」這些PO文目前已吸引超過4萬人按讚、近5000留言和近1000次分享，但疑也遭網友檢舉。

「小商人」上午再度PO文，指「改名參選」一文被消失，也表示知道自己違反兒少法，也願意受罰，「但如果南投縣政府只是用國家機器讓網友臣服於法律之下，高壓勢力不讓你有抵抗的機會，要你學習卑躬屈膝臣服統治，網友就讓你看見什麼是野蠻的驕傲。」最後還強調「我有兩個事情無法跪下去，一是正義，二是林北不願意。」

南投縣社會勞動處回應，目前已有掌握「小商人」粉專PO文的內容，因為確實有洩露該案當事人個資，初步認定有違反兒少保護相關法令之虞，但該粉專並非以真實姓名PO文，將持續觀察後續動態，如果違法情況越見嚴重，才會函請警方協助查處。

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