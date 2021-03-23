9歲迫嫁性侵狼！婚後再被「硬上7次」慘淪性奴　報警遭批：自願的

▲ES在9歲被性侵後，竟被父母嫁給對她施暴的男子。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼南蘇門答臘一名化名為ES的18歲年輕女子，在9歲時慘遭陌生男子性侵。為了息事寧人，ES的父母不顧她未達法定結婚年齡，悄悄篡改了歲數，將其嫁給性侵她的惡狼。諷刺的是，ES在婚後仍難逃色狼魔爪，在夫家再度被丈夫的姐夫性侵，甚至在向丈夫舉發後，被誣賴是她勾引姐夫，讓她痛不欲生。

綜合《當今錫江》(Makassar Terkini)等當地媒體報導，這名可憐的18歲女子在9歲時，就慘遭陌生男子性侵。事後，她的父母卻不顧ES未達法定結婚年齡，悄悄地將2003年出生的她改為14歲，強迫她嫁給性侵男。

與性侵犯結婚的ES目前有一名3歲的兒子，不過現在的她，生活仍然不幸福，因為她在今年1月再度被強暴。當時，ES剛洗完澡，全身裹著一條浴巾就回到了房間。沒想到，當她進入房間時，發現丈夫的姐夫已在房內久候多時，並對她伸出狼爪，侵犯了她。

無力抵抗的ES遭性侵得逞，憤而向丈夫舉發了姐夫的惡行。不料，丈夫不僅不相信她，還怪罪ES勾引姐夫。ES表示，她在事後經常受到死亡威脅，進而導致她被丈夫的親戚強暴7次之多。在3月21日的採訪中，ES告訴《論壇報》（Tribun News）記者，「我的丈夫並不相信我，現在我們的關係已不再融洽。」

ES悲慘的命運並未就此終結，當她向警方求助時，警員認定，ES與丈夫和姐夫都是「你情我願」的，因此拒絕了她的報案。當地兒童與婦女保護局聽聞ES報案遭拒後，表示非常地失望，但ES的律師朱乃迪（Dedi Junaidi SH）仍在為其討回公道。

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