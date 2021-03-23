網紅小商人公布「口交惡徒」姓名　嗆南投縣警局：6萬而已，來！

▲小商人怒曝涉嫌性侵者姓名，開嗆警局，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣去年傳出有警察之子性侵女同學長達2年，但由於雙方未成年，縣府多次要求PTT、Dcard、巴哈姆特等網路平台刪文，並以《兒少法》對巴哈姆特開罰6萬元。對此，網紅「小商人」23日直接在臉書公布少年姓名，還標記南投縣警察局喊話「6萬而已，來！」結果文章一出，短短1小時就有超過1.3萬讚，引發熱議。

小商人在文中表示，「這個世上除了錢，沒有人可以要我刪文。我想測試一下我說的到底是不是真的，所以我在睡前留一句。」隨後，小商人在文末點出少年全名，指這名少年就是網友肉搜瘋傳的「口交惡徒」，還在留言串標記南投縣警局的粉專，「6萬而已，來！」

許多網友看完紛紛留言，「霸氣外漏」、「神串留名」、「猛！直接挑戰南投縣政府」、「南投縣警察局來領紅包了啦」、「帥到無法形容」、「小商人是我大哥」、「小商人除了是我的投資明燈外，還是我的神」、「不愧是我嘉義鄉親，真男人」、「這個不推不行」、「帥慘了，請收下我的膝蓋！」

據悉，該名涉案少年遭控長期性侵同班女同學，不僅以父親警職身份施壓，還拍裸照威脅女方、向同儕炫耀。事後，校方處置讓外界質疑護短，輿論在PTT、巴哈姆特延燒至今7個月，仍有大批網友發文蓋樓討論、肉搜。為此，縣府多次發函要求各大平台刪文，PTT也在21日緊急刪除超過100篇文章，引發鄉民譁然。

▲巴哈姆特站務人員發文「我做人坦蕩蕩」。（圖／翻攝巴哈姆特）

不過，巴哈姆特熱門哈拉區「場外休憩區」未刪除相關貼文，站務甚至發聲「我做人坦蕩蕩，場外我坦著！」遭縣府開罰6萬元。縣府22日對外證實，因貼文露出當事人姓名照片，早已行文要求巴哈限期7天刪除，但未改善才開罰，且若未來不改，還可以連續開罰。

據了解，這次相關單位是引用兒少權法69條與施行細則21條，施行細則21條很明確的規定，「本法第69條第一項至第三項所定其他足以識別身分之資訊，包括兒童及少年照片或影像，聲音、住所、親屬姓名或其關係、就讀學校或其班級等個人基本資料。」其立法意旨是為了讓相關事件中的兒少，在經歷相關事件、懲罰後，仍有機會回歸正常生活。