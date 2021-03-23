　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅小商人公布「口交惡徒」姓名　嗆南投縣警局：6萬而已，來！

▲▼小商人怒曝涉嫌性侵者姓名，開嗆警局。（圖／翻攝「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」臉書）

▲小商人怒曝涉嫌性侵者姓名，開嗆警局，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者柯沛辰／綜合報導

南投縣去年傳出有警察之子性侵女同學長達2年，但由於雙方未成年，縣府多次要求PTT、Dcard、巴哈姆特等網路平台刪文，並以《兒少法》對巴哈姆特開罰6萬元。對此，網紅「小商人」23日直接在臉書公布少年姓名，還標記南投縣警察局喊話「6萬而已，來！」結果文章一出，短短1小時就有超過1.3萬讚，引發熱議。

小商人在文中表示，「這個世上除了錢，沒有人可以要我刪文。我想測試一下我說的到底是不是真的，所以我在睡前留一句。」隨後，小商人在文末點出少年全名，指這名少年就是網友肉搜瘋傳的「口交惡徒」，還在留言串標記南投縣警局的粉專，「6萬而已，來！」

許多網友看完紛紛留言，「霸氣外漏」、「神串留名」、「猛！直接挑戰南投縣政府」、「南投縣警察局來領紅包了啦」、「帥到無法形容」、「小商人是我大哥」、「小商人除了是我的投資明燈外，還是我的神」、「不愧是我嘉義鄉親，真男人」、「這個不推不行」、「帥慘了，請收下我的膝蓋！」

據悉，該名涉案少年遭控長期性侵同班女同學，不僅以父親警職身份施壓，還拍裸照威脅女方、向同儕炫耀。事後，校方處置讓外界質疑護短，輿論在PTT、巴哈姆特延燒至今7個月，仍有大批網友發文蓋樓討論、肉搜。為此，縣府多次發函要求各大平台刪文，PTT也在21日緊急刪除超過100篇文章，引發鄉民譁然。

▲▼巴哈姆特發聲明。（圖／翻攝巴哈姆特）

▲巴哈姆特站務人員發文「我做人坦蕩蕩」。（圖／翻攝巴哈姆特）

不過，巴哈姆特熱門哈拉區「場外休憩區」未刪除相關貼文，站務甚至發聲「我做人坦蕩蕩，場外我坦著！」遭縣府開罰6萬元。縣府22日對外證實，因貼文露出當事人姓名照片，早已行文要求巴哈限期7天刪除，但未改善才開罰，且若未來不改，還可以連續開罰。

據了解，這次相關單位是引用兒少權法69條與施行細則21條，施行細則21條很明確的規定，「本法第69條第一項至第三項所定其他足以識別身分之資訊，包括兒童及少年照片或影像，聲音、住所、親屬姓名或其關係、就讀學校或其班級等個人基本資料。」其立法意旨是為了讓相關事件中的兒少，在經歷相關事件、懲罰後，仍有機會回歸正常生活。

ET快訊
最美空姐夜店熱舞「胸罩掉落」　上空晃整晚：好涼
快訊／大樂透1.38億一注獨得　獎落這縣市
砸65萬「越南老婆逃婚」！台男PO照懸賞　網一看懂了：難怪逃
她肚子脹！醫一劃…炸出「5KG食人花肉彈」纏滿血管　化驗結果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

砸65萬「越南老婆逃婚」！台男PO照懸賞　千人一看懂了：難怪逃跑

快訊／嘉義高鐵大道車禍！24歲女醫檢師送醫不治　小車扭曲變形

羅尚樺高中同學悲痛「想夜奔靈堂」　死黨阿嬤感嘆：像自己孫子

網紅小商人公布「口交惡徒」姓名　嗆南投縣警局：6萬而已，來！

已被罰超過18萬…新店男仍堅持半夜放煙火　一切都是為了「她」！

飛官頭盔尋獲！　軍方於南田海邊找到疑似「機腹殘骸」

防被告落跑！科技電子監控中心首曝光　主監控室設10.5米電視牆

如何佔據整座公園　桃園這對男女只憑「日常」就辦到了！

租特斯拉出遊…闖紅燈撞多部機車再翻覆　女駕駛：自動駕駛的錯

中山分局酒店收賄案「粽子抓一串」　2刑警涉按月收賄羈押禁見

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

已經太近！獨眼巨人快爬出螢幕 超逼真關鍵全靠「裸視3D」技術

砸65萬「越南老婆逃婚」！台男PO照懸賞　千人一看懂了：難怪逃跑

快訊／嘉義高鐵大道車禍！24歲女醫檢師送醫不治　小車扭曲變形

羅尚樺高中同學悲痛「想夜奔靈堂」　死黨阿嬤感嘆：像自己孫子

網紅小商人公布「口交惡徒」姓名　嗆南投縣警局：6萬而已，來！

已被罰超過18萬…新店男仍堅持半夜放煙火　一切都是為了「她」！

飛官頭盔尋獲！　軍方於南田海邊找到疑似「機腹殘骸」

防被告落跑！科技電子監控中心首曝光　主監控室設10.5米電視牆

如何佔據整座公園　桃園這對男女只憑「日常」就辦到了！

租特斯拉出遊…闖紅燈撞多部機車再翻覆　女駕駛：自動駕駛的錯

中山分局酒店收賄案「粽子抓一串」　2刑警涉按月收賄羈押禁見

統神罵隊友菜雞、垃圾…嘴砲完秒GG！　慘遭日本官方「永久停權」

詹惟中被爆「退養浪貓」！　養3年嫌不親人、抓壞家具…回應了

徐若熙休4天28日再先發　葉君璋：都在控制之內

不在意外界關注　徐若熙對樂天放膽丟：只是一場比賽

蔡黃汝無預警曝驚喜　粉絲樂翻...群組瘋狂洗版

《創造營》利路修厭世爆紅！　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我

于美人考上政大研究所榜首！　淚認受羅霈穎去世啟發：人生就是死路

快訊／大樂透1.38億一注獨得！獎落高雄　億萬富翁今晚誕生

普丁今天接種疫苗「全程不給拍」　發言人：總統不喜歡鏡頭下接種

郡大林道傳將遭原民接管　南投林管處駁斥：開放場域不容非法封路

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

社會熱門新聞

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

檢方驗羅尚樺遺體　軍方列隊敬禮

貪官「一家六口」寄生市府　連警調都不敢得罪

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

即／護理師爬金龍山洗劫！嫌犯抓到了

羅尚樺妻淚崩！挺孕肚返事故地招魂

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

在市府旁囂張收黑錢　他靠勢收賄手法翻新大揭密

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

快訊／北市婦人遭撞斃！肇事公車司機逃逸

即／東港高中343人急送醫！元兇查到了

即／海岸發現失蹤飛鞋子及部分機體殘骸

更多熱門

相關新聞

9歲迫嫁性侵狼！婚後「硬上7次」慘淪性奴

9歲迫嫁性侵狼！婚後「硬上7次」慘淪性奴

印尼南蘇門答臘一名化名為ES的18歲年輕女子，在9歲時慘遭陌生男子性侵。為了息事寧人，ES的父母不顧她未達法定結婚年齡，悄悄篡改了歲數，將其嫁給性侵她的惡狼。諷刺的是，ES在婚後仍難逃色狼魔爪，在夫家再度被丈夫的姐夫性侵，甚至在向丈夫舉發後，被誣賴是她勾引姐夫，讓她痛不欲生。

正義哥徐奕赴南投縣府聲援巴哈姆特

正義哥徐奕赴南投縣府聲援巴哈姆特

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

千萬YouTuber爆「灌酒性侵」贊助商火速切割

巴哈姆特發聲明了！還原6次交涉刪文

巴哈姆特發聲明了！還原6次交涉刪文

巴哈姆特吞6萬罰單！網炸鍋號召抖內

巴哈姆特吞6萬罰單！網炸鍋號召抖內

關鍵字：

小商人網紅口交惡徒性侵兒少法

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

台中25日下午2點起停水23hrs

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

有人在拍婚紗！阿金亂入變麻豆狗

快訊／「特斯拉」闖紅燈撞飛多台機車！再撞分隔島翻覆

今晚全台中獎通通有雨！2區雨最大

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面