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台南市首批COVID-19疫苗開打　4家接種醫院部署完成

▲台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員，22日上午9時起，已開始接受COVID-19疫苗施打。（圖／記者林悅攝）

▲台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員，22日上午9時起接受COVID-19疫苗施打。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員，22日上午9時起開始接受COVID-19疫苗施打。衛生局許以霖局長表示，有關台南市4家接種點的接種醫院動線規劃已整備就緒，包含有成大醫院、安南醫院、奇美醫院及衛福部台南醫院。

本次疫苗接種對象為COVID-19各專責醫療院所依接觸確定或疑似病例之感染風險程度第1、2風險等級之醫事等相關人員。各醫院作業順利開打，將可提供台南市15家專責採檢醫院醫護人員施打3000劑疫苗，象徵國內防疫再向上提升的最後一哩路。

▲台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員，22日上午9時起，已開始接受COVID-19疫苗施打。（圖／記者林悅攝）

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台南市衛生局長許以霖表示，全國預防接種系統會監測到院時間、疫苗數量以及疫苗用量，並將疫苗配送到台南市共4家醫院，目前台南市已收到3000劑，4家醫院也已收到疫苗，以2至8度冷藏儲存，而且標示完整。不過，由於開瓶後效期有限，且為多劑型，為利執行接種作業，必須掌握預定人數並提升接種效率。

▲台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員，22日上午9時起，已開始接受COVID-19疫苗施打。（圖／記者林悅攝）

為此，台南市長黃偉哲親自至接種醫院關懷醫護人員接種現況，提醒疫苗接種是最具效益之傳染病預防介入措施，也是我國後續針對COVID-19防治及保護國人健康至為迫切且必要的防治策略，台南市衛生局將依中央撥配數量，管理行政規劃，依照中央指示程序施打，確保狀況無虞，台南市民如有相關問題請撥打1922疫情通報與傳染病諮詢服務中心及06-2880180專線諮詢。

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