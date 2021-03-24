詐研究補助485萬付套房裝修費　北科大女教授認錯吐錢再繳65萬

▲北科大教授林鳳儀承認詐領研究補助款485萬餘元。（資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

台北科技大學教授林鳳儀，從2014到2019年間，利用接受教育部與學校委託研究計劃的機會，持不實單據核銷共485萬元，其中有100多萬元直接挪去支付她自己的出租套房水電裝修工程，林被查獲後坦承犯行，並繳回犯罪所得，台北地檢署24給予緩起訴處分3年，需支付國庫65萬元，林的吳姓學生提供不實發票也獲緩起訴2年。

林鳳儀現為北科大經營管理系教授，2017年到2019年間曾借調台南藝術大學擔任主任秘書等職務，因有管理專長，時常接到教育部以及2校委託的類型國際文創設計競賽等研究計畫案，因林身為計畫主持人，不能請領演講、授課費用，因此開始利用親友名義取請領授課費用。

此外，林也長期蒐集不實發票，或者利用親友名下的公司開立不實單據，核銷研究補助款，最誇張的是，林過去的1名吳姓學生，畢業後經營水電行，曾幫忙林施作分租套房的水電工程100多萬元，林竟然要吳開立「電腦設備」、「線材」等不實發票，讓她拿去申請補助，然後直接拿補助款支付工程費。

林鳳儀在2019年間遭搜索約談後，坦承詐領犯行，並把不法所得485萬餘元全數繳回，檢察官考量她已有悔悟，依詐欺、違反《商業會計法》等罪，給予緩起訴處分3年，條件是要再繳入國庫65萬元，並接受40小時的法治教育；吳姓學生則緩起訴2年，要繳庫25萬元，法治教育20小時。

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