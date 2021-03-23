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女童社區被車撞！駕駛搶先罵「怎麼帶小孩」　媽怒了：4天等不到道歉

記者趙蔡州／綜合報導

一名媽媽19日在臉書投訴，她的女兒在社區道路騎腳踏車時，遭到一輛休旅車逆向衝撞，對方駕駛不但沒有道歉，反而還理直氣壯罵人，影片曝光後引發網友論戰。對此媽媽21日再次現身，先自省應該把孩子都緊緊帶在身邊，接著透露至今都沒有等到休旅車駕駛道歉，完全不聞不問的態度讓她相當生氣。

事件發生在18日傍晚，原PO帶著3名子女在社區散布運動，其中一名女子則開心地騎著腳踏車，過程中有一輛休旅車要駛出社區，她的女兒看見後停下等待對方通過，不料對方完全沒有剎車、逆向直接撞上女兒，嚇得旁邊正在散步的住戶忍不住尖叫，她也趕緊衝上前檢查女兒傷勢。

▲▼駕駛撞完人以後沒有道歉，反而開口罵人。（圖／翻攝臉書）

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▲停車場左轉撞女童，母親4天等不到道歉，「」。（圖／翻攝臉書）

不過，休旅車駕駛撞了人之後，第一件事不是道歉，反而劈頭痛罵她「怎麼當媽的」，讓小孩在社區裡騎車，甚至拿出手機對她錄影，下車後破壞現場「把腳踏車移開」，接著一語不發開車離開。她表示，「大女兒看到對方那麼兇，還一直跟對方說對不起，我真的很心疼，明明孩子沒有做錯事」。

影片曝光後引發網友論戰，有指責原PO「媽媽怎麼不在身邊」、「不能放孩子1個人啊」、「孩子本來就要自己顧好」，也有人認為駕駛態度不佳，「不管誰對誰錯，撞到了人連下來關心都沒有，這怎麼都說不過去了」、「這種態度，想原諒都沒理由，提告吧」、「小朋友都停下來要等車過再騎了，駕駛還直直嚕過去」。

▲▼駕駛撞完人以後沒有道歉，反而開口罵人。（圖／翻攝臉書）

▲▼駕駛撞完人以後沒有道歉，反而開口罵人。（圖／翻攝臉書）

▲女兒在路口停下等待，結果仍被休旅車撞上。（圖／翻攝臉書）

媽媽21日再次發文，表示知道很多人罵她，讓小孩在社區騎腳踏車，也有不認識的鄰居安慰她「不要理那些不理解我們社區型態的人」，她強調，社區是有警衛管制的封閉型社區，「外面那麼危險，難道要1打3，帶孩子到外面玩，碰到壞人我怎麼顧，事發我當然自責，我應該把3個小孩都綁在身邊黏緊緊的」。

她說，謝謝很多熱心朋友的關心，現在還在觀察孩子的情況，因為孩子的頭有撞到地板，「我們還在等對方一個真誠道歉」、「我只是生氣對方駕駛的態度，畢竟大家住同一個社區，當然希望好好解決，但是事發至今對方完全不聞不問」、「慶幸孩子是平安的」。

▼媽媽21日再次在臉書發文，表示等不到駕駛道歉。（圖／翻攝臉書）

▲▼停車場左轉輾撞女童！駕駛淡定坐車上　囂張錄影：怎麼帶小孩的（圖／翻攝自臉書）

 
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