回家拿槍擊斃學弟判刑20年　他辯「義憤殺人」遭打臉

▲29歲吳姓男子與張姓國中學弟烤肉時發生口角，涉嫌持槍射殺張姓被害人，台南地院依殺人罪等將他判刑20年。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新市區成功街的槍擊殺人案，29歲吳姓凶嫌中秋烤肉與張姓死者發生口角，涉嫌持槍射殺張男致死，台南地院合議法官認為，吳男先回家持槍折回現場槍殺死者，並非因「義憤」殺人，依槍砲、殺人等罪判刑20年，並延押2月。

判決資料指出，吳男非法持有可發射子彈具殺傷力之非制式手槍罪，累犯，處有期徒刑7年6月，併科罰金新台幣10萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1千元折算1日；又犯殺人罪，累犯，處有期徒刑15年。應執行有期徒刑20年。扣案之非制式手槍沒收。

法官指出，吳男於2013年間某日，以新台幣3萬元之代價，向自稱「葉建成」之人購買具殺傷力之非制式手槍1支（含彈匣1個）及具殺傷力之非制式子彈6顆，並藏放在其台南市新市區及安定區蘇厝等住處內，而未經許可持有之。吳男並於購買槍彈未久，即持上開槍彈前往住處附近進行試射，經試射其中1顆並順利擊發，已可確認其所持槍、彈擊發功能皆屬正常。

吳男與張姓被害人於2020年10月4日凌晨4時許，同在台南市新市區社內烤肉，2人因故發生口角爭執，並相互拉扯，雙方均離開現場後，吳與張以行動電話聯絡後互相嗆聲相約見面，吳男乃返回住所取出槍、彈，並將子彈上膛後，於4日凌晨4時55分許，再駕車前往烤肉現場未遇張男，即朝路邊農田射擊子彈2顆洩憤，後再前往張男位於新市區住處欲找其理論，待張男走出家門後，即基於殺人之不確定故意，朝張男方向擊發1槍，因未見張男倒地，又再擊發第2顆子彈，但因卡彈而無法順利擊發，吳男排除卡彈後，再朝張男方向射擊1槍，致張男受有胸部穿刺傷併左側血胸、左上肺葉及左下肺葉撕裂傷、低血容積休克、急性腎衰竭、全身瀰漫性凝血功能異常等傷害，經送往台南市立安南醫院急救仍不治身亡。

被告吳男對持槍、殺人等犯罪事實均坦承不諱，被告雖主張其為義憤殺人等，然查本案被告先與被害人發生口角爭執，並相互拉扯，雙方均已離開現場，被告始再與被害人以行動電話聯絡互嗆並相約見面，並返回住所取出槍、彈，前往被害人住處前開槍等情，顯見被告並非基於道義、公義之理由而生憤慨之心殺人，且被告是先返家取槍，再至被害人住處開槍，這與義憤殺人罪之「當場」要件不合，此一抗辯不足採信，應依普通殺人罪處斷。

被害人係被告吳男之國中學弟，吳男與死者彼此相識已有10餘年，竟僅因國中就學時期之事發生口角爭執、拉扯之事，即無視他人生命價值，開槍行兇，以宣洩個人心中不滿情緒，致被害人傷重不治死亡，造成被害人家屬難以撫平之哀痛，犯罪手段兇狠、目無法紀、情節重大，並考量被告雖坦承犯行，然迄今仍未與被害人家屬達成和解或給付賠償，彌補其等精神上所受痛苦之犯後態度，並考量被告之智識程度、家庭經濟生活狀況等一切情狀，併就有期徒刑部分應執行20年以示懲儆。

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