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社會 社會焦點 保障人權

影／他開職業賭場被抄　警嘆：抓你4次了！1賭客一夜砸千萬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子最近在蘆竹區與林口區交界處向地主租下鐵皮屋，佯稱要經營網路直播，未料卻是暗自經營天九牌職業賭場，每天深夜大批不名人士進出引發側目，蘆竹警方22日深夜由桃檢指揮偵辦，持搜索票衝入鐵皮屋內，但屋主卻拒不開門，員警踹破門板衝入屋內，赫然發現主持人陳姓男子在內共35人到案，現場還起出160萬餘元賭資、天九牌賭具、點鈔機證物，其中1名員警第四度查獲陳男到案，警方23日依賭博、違反社維法等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市蘆竹警分局22日深夜在蘆竹區與新北市林口區交界處鐵皮屋查獲天九牌職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局22日深夜在蘆竹區與新北市林口區交界處鐵皮屋查獲天九牌職業賭場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局22日深夜在蘆竹區與新北市林口區交界處鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，現場起出大批賭資、賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局22日深夜在蘆竹區與新北市林口區交界處鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，現場起出大批賭資、賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，50歲的陳姓男子有多次賭博前科，據指出，2月中下旬在蘆竹區赤塗路接近林口區偏僻農舍鐵皮屋，佯稱經營網路直播名義向地主租下鐵皮屋，但卻暗自經營天九牌職業賭場，每逢深夜即有大批不名人士進出，引發鄰近居民質疑向警方檢舉，蘆竹警分局經過長期跟監，並報請桃園地檢署指揮偵辦，22日晚間見陳男在地大張旗鼓招搖賭客進入，向地院申請搜索票，動員逾30名警力包圍鐵皮屋。

▲桃園市蘆竹警分局22日深夜在蘆竹區與新北市林口區交界處鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，屋內小房間還準備躺椅讓賭客補眠用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘆竹警分局22日深夜在蘆竹區與新北市林口區交界處鐵皮屋查獲天九牌職業賭場，屋內小房間還準備躺椅讓賭客補眠用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

22日深夜10時許，警方優勢警力衝入鐵皮屋內，因陳男等人拒不開門，員警踹破門板後衝入屋內，賭客四處躲藏，員警當場在屋內查獲主持人陳男與荷官，另還有32名賭客在內，現場還起出160餘萬元賭資、天九牌賭具、籌碼與點鈔機等證物，其中賭客中還有12名女性賭客，平均年齡約30歲至60歲之間，屋內後方小房間還有多支躺椅，主要是提供賭客疲累後躺著補眠用。

警方圍捕行動中，員警發現陳姓主持人又在場內出現，當場指責「抓你第4次了，怎麼每次都有你？」警方還查出，賭客中竟有人一夜豪賭千萬元面不改色，陳男也坦承經營職業賭場，警方偵訊後將陳男等35等人依賭博罪、社維法罪嫌移送桃檢偵辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

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