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辣媽遭砍殺「56刀」亡！8歲女兒目睹血濺全臉　兇手得保命符逃死　

▲▼女子被前男友當女兒面砍殺56刀身亡。（圖／翻攝自上游新聞）

▲女子被前男友當女兒面砍殺56刀身亡。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川南充一美甲店辣妹老闆顧翠芳2020年6月2日凌晨慘死家中，該案引發社會關注。當天，兇手破門而入，當著女方8歲女兒的面，將熟睡中的顧翠芳連捅56刀身亡。當場直擊母親被殘忍殺害，女孩身上、臉上都被濺上了母親的血，多次進行心理治療，也一直未能走出兇殺案的陰影。然而，兇手一審卻逃脫死刑，被判死緩。

據《上游新聞》報導，遇害時的顧翠芳年僅35歲，是四川省南充市高坪區王府井購物中心一美甲店老闆，早年離婚後一個人帶著未滿8歲的女兒，在南充市高坪區生活。

2018年下半年，顧翠芳與已婚男子屈江經他人介紹相識，後發展為情人關係。為了能和顧翠芳在一起，屈江在2019年7月和前妻離婚，之後與顧翠芳公開交往。

2019年10月以來，顧翠芳多次提出分手遭到屈江反對，之後遭到長期跟蹤糾纏。2020年6月1日，屈江認清無法挽回女方的事實，同時懷疑出現第三者。他對顧翠芳產生仇恨，決定殺人洩憤，事先在家中準備了菜刀、匕首和作案後逃匿用的物品。

▲▼女子被前男友當女兒面砍殺56刀身亡。（圖／翻攝自上游新聞）

▲兇手下手狠毒。（圖／翻攝自上游新聞）

2020年6月2日凌晨5點半左右，屈江使用偷配的鑰匙，打開房門進入到室內，再強行踹門進入顧翠芳和其未滿8歲女兒所睡的房間。之後，他當著顧翠芳女兒的面，持菜刀、匕首對女方頭部、胸腹部、四肢等處，連續砍擊捅刺，致使死者全身創口達50餘處。

僥倖逃過一劫的女孩靈靈一直處於驚恐之中，她在屈江逃亡離開之後，打開了家門向隔壁鄰居求助，鄰居報警。2020年6月3日，屈江被警方逮捕。

死者弟弟表示，靈靈本來是一個活潑開朗的孩子，2020年6月2日慘劇發生當晚，目睹母親慘遭殺害後，「孩子被嚇傻了，事發以前是很活潑的，也很喜歡跟小朋友玩，現在在家上廁所不敢關門，在學校上廁所也要同學陪著去，甚至晚上睡覺也不准關燈。」

靈靈事後告訴家人，2020年6月2日凌晨，正在睡夢中的她突然被很大的聲響驚醒，睜開眼睛就看到了屈江站在自己的床邊。當時，屈江手裡拿了一把菜刀，用菜刀刀面拍打媽媽，然後從手裡拿出一把小刀一直戳媽媽身體，媽媽就躺在床上一直在「嗷嗷」地叫，「聽得出來媽媽那時很痛苦」，叫了一會兒就沒有聽見媽媽的聲音了。靈靈回憶，屈江拿菜刀拍臉以及拿小刀戳媽媽，整個過程持續了大概十幾分鐘。

之後，屈江沒有向靈靈行兇。在兇手離開後，靈靈驚恐之中跑出了家門，向隔壁鄰居求助。鄰居回憶起當天的情況說，靈靈當時被嚇得全身發抖，「女孩雙手手背上都沾有血跡，臉上還有血點子。」死者父親在接到女兒遇害的消息後，很快就趕到了女兒家，他看見外孫女身上、臉上都被濺上了母親的血，「是趕來的警員給孩子換了乾淨的衣服，把臉和頭髮給洗乾淨了。」

2020年11月24日、12月30日，南充市中級人民法院公開開庭審理了此案。法院一審認定，屈江不顧被害人年齡不滿8歲的女兒在現場，持菜刀進行砍殺造成被害人全身創口達56條，「主觀惡性大，犯罪手段殘忍，社會危害性大，相關行為構成了故意殺人罪，依法應予以嚴懲，但「本案系婚戀糾紛引起，在量刑時酌情予以考慮」。

屈江最終因故意殺人罪和尋釁滋事罪，被處以死刑緩期2年執行，同時限制減刑，並賠償受害家屬76萬餘元（人民幣，下同）。

「屈江砍了我姊姊56刀，刀刀致命，我姊姊心肝肺脾沒有一處是好的，為什麼連死刑立即執行都不能判？僅僅是因為他們曾經是戀人？」3月24日，死者弟弟憤怒表示，家屬對於法院判處屈江死緩的結果並不滿意，認為刑罰較其造成的實害結果不相符，兩人早前的戀愛關係成為了屈江的「保命符」。

南充市人民檢察院最新回應，該院已就此案向四川高院提出了抗訴，檢方認為南充中院的一審判決認定事實錯誤、適用法律不當、量刑畸輕，確有錯誤。目前，案件已經進入二審程序。

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