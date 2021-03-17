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繼母懷孕怕爭產！狠推「繼子摔16F」慘死　爸要求平分死亡賠償金

▲桃園市鄒姓女子在中壢區開設珠心算補習班，今年3月間因管教羅姓男童，竟丟擲鐵椅嚇阻，卻意外砸到其頭部受傷，家長發現後報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲8歲童慘遭繼母殺害。（示意圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼母懷孕，擔心沒出生寶寶未來會被繼子影響，竟狠心把8歲繼子從16樓天台推下……。2015年11月，大陸該起故意殺人案引發社會關注，繼母被判死緩，而孩子親生母親獲繼母家屬23萬元人民幣（約新台幣100萬）的死亡賠償金。因為這23萬元，事件近日再起波瀾，因為孩子生父狀告生母要求均分這筆錢。

據《華聲在線》報導，唐軍（本文均為化名）和李燕於2003年登記結婚，育有一個男孩唐宇，2010年因感情破裂離婚。他此後跟肖華再婚，孩子跟他一起生活。

2015年9月，8歲的唐宇從16樓天台墜亡。讓人震驚的是，警員調查發現，孩子竟是被繼母推下天台的，原因是肖華懷孕，擔心繼子的存在影響自己孩子未來的生活。

2016年4月，長沙市人民檢察院以肖華犯故意殺人罪向長沙中院提起公訴。當時，生母李燕要求肖華賠償死亡賠償金、喪葬費等經濟損失。而生父唐軍積極出具了諒解書，對肖華表示諒解，並放棄賠償。

一審判決顯示，肖華犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，賠償李燕26944.5元（人民幣，下同）。宣判後，肖華及李燕均不服，向湖南高院提出上訴。審理期間，肖華的家人與李燕達成民事賠償協議，肖華的父親代為賠償李燕相關經濟損失23萬元。李燕撤回了上訴，並與唐軍及唐軍父母都出具了諒解書，請求對肖華從輕處罰。此後，肖華被判死刑，緩期2年執行。

這筆錢轉到李燕帳戶後，唐軍多次索要，認為自己應該均分，遭到拒絕後，今年1月，把李燕起訴到湘潭市岳塘區人民法院，要求分割這23萬元。法院審理認為，唐軍的訴訟請求缺乏事實和法律依據，法院不予支持。據此，法院駁回全部訴訟請求。

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