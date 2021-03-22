中秋烤肉口角「1槍打死好友」 　狠男判20年延押2個月

▲29歲吳姓男子涉嫌持槍射殺張姓被害人，台南地院依殺人罪等將他判刑20年，可上訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

發生在2020年10月4日凌晨，台南市新市區成功街的槍擊殺人案，涉嫌持槍射殺張姓男子致死的29歲吳姓凶嫌，22日下午被台南地院依殺人罪判刑20年，並延押2月，本案可上訴。

25歲張姓男子與29歲吳姓男子原為舊識，2020年10月4日凌晨，中秋年節烤肉飲酒時，雙方發生口角並互毆，張、吳兩人後來在電話又再生口角互嗆，吳嫌不滿從家中拿著改造手槍，4日凌晨約4時58分許，前往新市區成功街張男住處尋仇，朝張男身上共開了3槍，其中1槍打中張男左胸，另1槍未擊中，另1槍未擊發。吳嫌作案後駕車逃逸，至新市區藏匿處所。

台南市善化分局獲報趕往，根據吳嫌所有之車號，前往吳嫌新市三舍里租屋處，於4日上午9時30分許，警方將吳嫌緝捕到案，起獲起獲改手槍1把、彈匣1個，無子彈。

被害人張男胸部遭子彈穿刺傷併左側血胸、左上肺葉及左下肺葉撕裂傷、低血容積休克、急性腎衰竭、全身瀰漫性凝血功能異常等傷害，經緊急送往台南市立安南醫院急救，惟張男仍因全身瀰漫性凝血功能異常，在4日晚上9時6分許宣告不治身亡。經警方依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦而起訴。

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